Čtyři lidé se zranili při dopravní nehodě v Ostravě. Byly mezi nimi dvě děti

Nehoda se stala okolo 15. hodiny. „Záchranáři ošetřovali celkem čtyři účastníky nehody, všichni byli při vědomí a se zdravotníky v kontaktu. Sedmiletý chlapec utrpěl těžké poranění dolní končetiny a hlavy, stejně jako další, o čtyři roky starší chlapec, jehož poranění byla středně závažná,“ uvedl.

Dodal, že čtyřiatřicetiletá žena byla rovněž zraněna vážně, a to v oblasti dolní končetiny. „Všechny tři účastníci nehody byli po poskytnutí první pomoci přepraveni do ostravské Fakultní nemocnice,“ doplnil s tím, že do péče lékařů Městské nemocnice Ostrava byla předána se středně těžkým poraněním horní končetiny pětapadesátiletá žena.