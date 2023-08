Na Vysočině se staly dvě nehody. Dálnice D1 je ve směru na Brno neprůjezdná

„Před půl pátou odpoledne jsme přijali oznámení o dopravní nehodě s účastní tří osobních vozidel,“ uvedla Kroutilová. Podle jejich slov, jsou vozidla momentálně na krajnici.

„V současné době máme informace, že by se mělo jednat o nehodu s účastí tří vozidel. Nemělo by to být vážné,“ řekla Kroutilová. Provoz na dálnici se kvůli nehodě zastavil asi v 16:30. Na dálnici se tvoří kolony.

Dále došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut a jednoho dodávkového auta na 150. kilometru směr Brno, podle informací jihlavské policie také bez zranění. Vozidla jsou přes celou šíři vozovky, dálnice je směrem na Brno uzavřena.