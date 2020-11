Muž přecházel u Frýdku-Místku dálnici D56. Narazila do něj tři auta

Dálnice ve směru do Frýdku-Místku byla zhruba tři hodiny uzavřena a policie odkláněla dopravu přes Sviadnov. Řekla to policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Nehoda se stala v místě, kde je kvůli ke stavebním pracím sveden provoz ze dvou do jednoho jízdního pruhu. „Případné požití alkoholických nápojů u řidičů vozidel policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, výsledky tedy byly negativní. U chodce bude uvedené vzhledem ke zranění zjištěno dodatečně,“ uvedla Štětínská.

Mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že informaci o nehodě dostali záchranáři po 17:15. Muž utrpěl zranění, která ohrožovala jeho život.

„Zasahující lékař zjistil zranění v oblasti hlavy a hrudníku. Stav pacienta vyžadoval uvedení do umělého spánku. Záchranáři zaintubovali jeho dýchací cesty a převedli jej na přístrojem řízenou ventilaci. Zajistili postiženého pánevním pásem, krčním límcem a uložili do vakuové matrace,“ popsal zásah Humpl. Vrtulník muže přepravil do Fakultní nemocnice v Ostravě.