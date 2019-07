Vítězný návrh miliardové koncertní haly v Ostravě nadchl i vyděsil

Část lidí jásá, že se město po letech debat konečně dočká vytoužené koncertní síně s kvalitní akustikou pro Janáčkovu filharmonii, navíc moderně navržené uznávanými architekty. Jiní lidé ale kritizují vybraný návrh i samotný projekt.



Nejvíc kritiky zaznívá na sociálních sítích pod vizualizacemi soutěžních návrhů. V pořadí druhý skončil návrh studia Henning Larsen Architects z Dánska. Třetí místo porotci přisoudili návrhu Architecture Studia z Paříže a na čtvrtém se umístilo Konior Studio z Polska.

„Ten druhý návrh je mnohem hezčí a víc se hodí k budově i okolí,“ napsala na Facebook Ostravy třeba Veronika Piterková. „Vždyť to vypadá jak voliéra v zoo pro šimpanze,“ oponoval jí Radek Kahák.

Kosmická loď. Monstrum... I tak vnímají halu její kritici

„A vítězný jako kosmická loď. Raději budu opice než mimozemšťan,“ odvětila Veronika Piterková.

Někteří lidé dávají najevo, že je vítězný návrh děsí. „Monstrum vedle krásné staré budovy,“ míní o plánované přístavbě k Domu kultury města Ostravy Dagmar Filipčíková.

„Nechci se zařadit k věčným kňouralům, ale jsou to dvě naprosto nesourodé budovy a nic na tom nezmění fakt, že je to práce renomovaného ateliéru. I mistr má své špatné dny,“ dodal Nikolaos Pistolas.

Do diskuse přispívají i odpůrci stavby jako takové. Podle nich by město mělo přednostně financovat jiné věci než koncertní halu.

To si myslí i někteří politici, například bývalý místostarosta Moravské Ostravy Dalibor Mouka, který je nyní opozičním zastupitelem na Ostravě-Jihu.

„I když si Ostrava zaslouží kvalitní koncertní halu a vítězný návrh je zajímavý, jako politik vidím jiné priority. Za ty peníze by město mohlo opravit chodníky a cesty, vyměnit starý mobiliář a vyřešit další věci, které obyvatele pálí víc. Konečnou cenu budeme znát až tak za tři čtyři roky, ale když přičteme parkovací dům za 400 milionů, už jsme na téměř dvou miliardách,“ řekl Mouka.

Citlivý a odvážný návrh, říkají podporovatelé

V debatách na internetu i mezi osobnostmi ale přibývá hlasů nadšených a natěšených příznivců stavby. „Wooow. Čekal jsem hodně, ale toto mě vizuálně nadchlo!!! Doufám, že realizace proběhne bez potíží. Ostrava si to zaslouží!“ uvedl například Michal Trumpa.

„Nádhera. Prosím, dotáhněte to do konce! Ostrava potřebuje moderní architekturu,“ přidal Martin Šišmiš. „Famózní! Konečně něco odvážného i pro Ostravu,“ zmínila Lucie Papeschová. „Gratulace do Ostravy, že máte dynamiku, koule, progres a vkus!“ vzkázal městu také Martin Griezmann.

Stejně to vidí i šéfka ostravského Antikvariátu a klubu Fiducia Ilona Rozehnalová: „Jsem ráda, že se na tak významnou kulturní stavbu vypsala mezinárodní architektonická soutěž obsazená prestižní odbornou porotou. Výsledek mi udělal radost. Porota vybrala nejlepší, k původní stavbě citlivý a přitom odvážný návrh. Pokud se podaří koncertní halu zrealizovat, bude to ikonické dílo, které si Ostrava zaslouží.“

Podotkla, že chápe výhrady lidí, kteří by raději investovali peníze do zlepšení ovzduší, veřejného prostoru a podobně. „Ale například za první republiky byl v Ostravě vzduch mnohem větším problémem, a přesto se investovalo do kulturní infrastruktury. Vznikl třeba na svou dobu progresivní Dům umění, který v kulturních dějinách města sehrává zásadní roli. Věřím, že ji může sehrát i nová koncertní síň, stejně jako ji časem sehraje Černá kostka nebo galerie v opravených městských jatkách. Takovéto stavby jsou pro rozvoj města klíčové,“ řekla Rozehnalová.



I primátor města Tomáš Macura stojí za vítězným návrhem. „Americkému studiu se nejlépe podařilo propojit stávající kulturní dům s novou koncertní halou,“ uvedl s tím, že Ostrava stavbou posílí svou pozici kulturního centra a zařadí se k významným metropolím, které už koncertní halu mají.

Podobně to vidí i předseda soutěžní poroty, mezinárodně uznávaný architekt Krzysztof Ingarden: „Vítězný návrh byl prostě nejlepší. Je to úžasné architektonické dílo, které velmi dobře zvažuje vztah staré budovy s novou i vztah mezi městem a parkem za budovou.“

Hollův návrh vítá i odborný poradce poroty, ostravský historik architektury Martin Strakoš: „Vítězný návrh se staví k architektonické památce velmi citlivě, ač to na první pohled tak nevypadá. Je potřeba vidět nejen vizualizace, ale také prostudovat plány,“ vysvětlil. Podle něj přístavba doplňuje kulturní dům tak, že památku nedestruuje.

Architekti z jiných studií chtěli část domu kultury zbourat

„Pařížské studio navrhovalo zbořit celé divadlo a postavit dva nové sály. Dánská kancelář počítala s probouráním středního křídla a vytvořením motivu žebrovité struktury ukrývající sál a zároveň tak trochu splývající s původní budovou. Tým Stevena Holla se nebál kontrastu. Jeho pojetí zajistí viditelnost nové funkce a zvýrazní historickou památku. Ostrava tak má příležitost opravit a doplnit kulturní dům a přitom vytvořit dílo, kterým se zařadí k městům s vynikajícím hudebním sálem i městům, kde se daří špičkové architektuře,“ míní Strakoš.

Ostravská violoncellistka Terezie Kovalová je přesvědčená, že Janáčkova filharmonie je natolik kvalitní orchestr, že si zaslouží modernější sál. „Vítězný architektonický návrh mě neuráží, ani nad ním nejásám, rozhodne kvalita zvuku. Ale celkem se mi líbí a pro Ostravu mi přijde adekvátní. Mám ráda fúzi staré a moderní architektury – to, že vyvolává rozporuplné reakce, mě baví. O tom přece umění je, že budí emoce a šokuje,“ líčí Kovalová.

Na kvalitní koncertní sál už se těší i ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla: „Kulturní dům, ve kterém sídlíme, je provizoriem od svého vzniku v roce 1961. Město vypsalo už v roce 1969 architektonickou soutěž na koncertní síň, ale ke stavbě nikdy nedošlo. Vítězný návrh z nové soutěže se mi jednoznačně líbí. Je architektonicky zajímavý, což ovlivní celé město. Pro mě je důležité, že Holl spolupracuje se špičkovým akustickým studiem.“