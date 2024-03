Liberty se snaží nás vyloučit ze seznamu věřitelů, stěžuje si Tameh

Tameh se následně dostal do platební neschopnosti a musel požádat o zahájení insolvenčního řízení. Tomu se Liberty žádostí o vyhlášení moratoria vůči věřitelům vyhnula. Soud jí vyhověl a moratorium vyhlásil.

Součástí tohoto procesu je povinnost vypracovat reorganizační plán, s nímž musí věřitelé následně souhlasit. Právě z tohoto procesu se nyní Liberty snaží společnost odstranit. To by ve výsledku znamenalo, že by Tameh nemohl rozhodovat o tom, co jeho dlužník bude dělat. „Liberty přesvědčuje své věřitele o vyškrtnutí společnosti ze seznamu věřitelů, tak aby nemohla nadále ovlivňovat restrukturalizaci Liberty,“ tvrdí mluvčí Tamehu Patrik Schober.

„Tento postup Liberty poskytuje jasný důkaz o tom, že cílem Liberty není dosáhnout dohody s Tamehem. Dále nedává žádnou šanci na brzké obnovení provozu vysokých pecí Liberty. Respektive celá aktivita je vedena úmyslem vydírat akcionáře a věřitele firmy získat čas a donutit akcionáře levně prodat svůj závod Liberty,“ míní Schober.

Toto tvrzení zástupci Tamehu dokládají hlasovacím lístkem rozesílaným společností Liberty věřitelům. „Svým podpisem za výše uvedenou společnost potvrzuji, že souhlasím se zúžením okruhu dotčených stran vyloučením společnosti Tameh z okruhu dotčených stran v rámci preventivní restrukturalizace Liberty Ostrava,“ stojí v hlasovacím lístku.

Liberty dosud smlouvu nepopírala

„Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ reagoval Ivo Štěrba z tiskového odboru Liberty. Huť, která se nyní snaží zpochybnit smlouvu s Tamehem, přitom v minulosti dlouhá léta, i po převzetí novým majitelem, na základě této smlouvy faktury platila. Navíc Liberty zmiňovanou smlouvu v podstatě několikrát uznala s tím, že právě její změna by mohla vyřešit současnou situaci jak v Liberty, tak v Tamehu.

Liberty doposud nijak nerozporovala, že je smlouva platná. „Společnost bude usilovat o úpravu smlouvy s hlavním dodavatelem energií s cílem nakupovat u něj za běžné tržní ceny,“ napsala například v tiskové zprávě z 19. prosince mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková.

Podle současných tvrzení Liberty je smlouva o dodávkách energií s Tamehem pro firmu nevýhodná, s tím její zástupci nesouhlasí.

„Veškeré ceny byly vždy mezi společnostmi odsouhlaseny dopředu. Cena nadto odpovídá principu „cost-plus“, tedy cena produktů TAMEH Czech je tvořena prokazatelně vynaloženými náklady, které společnost Liberty Ostrava může kontrolovat a také kontroluje, a ziskovou marží v průměrné výši pouze jedno procento,“ popsal způsob výpočtu ceny energií podle společností Liberty zpochybňované smlouvy mluvčí Tamehu. „Tento cenový model byl rovněž potvrzen odborným stanoviskem poradenské společnosti KPMG.“

V současnosti má Liberty věřitelům rozesílat restrukturalizační plán ke schválení, ti by o něm mohli rozhodnout během několika týdnů.