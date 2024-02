Krajský soud rozhodne o osudu Liberty. Ve hře je zrušení moratoria

Liberty Tamehu několik měsíců neplatila za dodávky energií, dluh nakonec přesáhl dvě miliardy korun. „Liberty Ostrava by dle veřejných informací měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace. To by mělo obnášet navrácení skoro sedmi miliard korun, které Liberty půjčila svým sesterským společnostem,“ konstatoval mluvčí společnosti Tameh Czech Patrik Schober.

S tím naopak nesouhlasí zástupci Liberty Ostrava. „Chceme ujistit soud, že zákonné podmínky preventivní restrukturalizace stále plníme a zůstáváme solventní,“ uvedla mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková. „Soudu také předložíme náš aktualizovaný restrukturalizační plán, který podle nás povede k postupnému splacení pohledávek všech věřitelů,“ doplnila.

A zástupci Liberty pamatují i na možnost, že by soudce návrhu restrukturalizačního správce vyhověl a moratorium zrušil.

„I kdyby soud zrušil všeobecné moratorium, neznamená to, že samotný plán nemůže být použit a naplněn, byť v jiném právním rámci. Podle nás je nejlepší cestou k zajištění zaměstnanosti a výroby, a proto budeme i nadále pokračovat v jeho plnění,“ doplnila mluvčí huti.

Hlavním důvodem krize mezi dvěma podniky, na kterou ale doplácejí i další dodavatelé huti, je cena dodávek energií. Zatímco Liberty tvrdí, že jí Tameh dodává předražené energie a chce novou podobu smlouvy, Tameh toto odmítá. A podle Liberty odmítá i jednat.

„V uplynulých pěti letech jsme vedli se společností Tameh četná jednání, a to jak prostřednictvím zástupců korporátu, tak i na místní úrovni, a to s jejími akcionáři, představenstvem, konkurzním správcem a místním vedením. Naši partneři však odmítali vyjednávat o úpravě smlouvy, podle které nám účtují o 200 až 300 procent vyšší ceny za energie, než jaké jsou běžné tržní ceny,“ popsala verzi Liberty Zajíčková.

Zcela odlišnou podobu příběhu nabízí mluvčí společnosti Tameh. „Tato námitka Liberty Ostrava neodpovídá skutečnosti. Veškeré ceny byly vždy společnostmi Tameh a Liberty odsouhlaseny dopředu,“ konstatoval Schober.

„Cena nadto odpovídá principu ‚cost-plus‘, tedy cena produktů je tvořena prokazatelně vynaloženými náklady, které Liberty může kontrolovat a také kontroluje, a ziskovou marží v průměrné výši pouze jedno procento,“ objasnil.

Nabídka odkupu prý jen zastíracím manévrem

Nespornou pravdou je, že současný majitel Sanjeev Gupta kupoval někdejší Novou huť prostřednictvím skupiny Liberty už za platnosti této smlouvy a souhlasil s ní. Přes varování, že může přinést problémy. Na druhou stranu se Liberty v minulosti marně několikrát pokoušela vyvolat jednání k její změně.

Agentura Reuters v pondělí zveřejnila článek, v němž krizový manažer Liberty Theuns Victor tvrdí, že huť nabídla Tamehu odkoupení ostravského provozu.

To ale zástupci Tamehu odmítli. „Je to jen zastírací manévr před středečním jednáním, kterým chce Liberty odvést pozornost od skutečného řešení problému, kterým by mělo být vrácení miliard korun zpět do republiky a zaplacení starých dluhů,“ řekl mluvčí Tamehu.