Zaměstnanci Liberty jsou už dva měsíce doma, návrat do práce se opět odložil

ČTK to řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Mluvčí podniku Kateřina Zajíčková další odklad potvrdila.

Liberty Ostrava má už delší dobu problém platit závazky. Tameh Czech uvádí, že právě kvůli tomu, že mu huť neplatila, skončil v prosinci v úpadku. Liberty Ostrava zaměstnává zhruba šest tisíc lidí, Tameh okolo 300.

Liberty chrání před věřiteli od loňského prosince moratorium vyhlášené soudem, restrukturalizační správce ale podle serveru Seznam Zprávy soudu navrhl, aby toto moratorium zrušil. Firma je podle něj v platební neschopnosti. Soud o tom bude s vyloučením veřejnosti jednat ve středu.

„Samozřejmě všichni očekáváme, co se bude dít ve středu, s tím, že je asi momentálně nejdůležitější vysvětlit zaměstnancům, že ať to dopadne jakkoliv, tak na ně to nemá žádný vliv, že by firma skončila nebo něco podobného,“ řekl Slanina. Zástupci Liberty podle něj uvádějí, že firma s Tamehem stále jedná.

Aktuálně podle odborářů pracuje okolo 1 600 zaměstnanců huti. Do práce chodí celou dobu jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě, v lednu se k nim přidali i pracovníci z provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie. Minulý týden firma zprovoznila svařovnu v rourovně. Kromě toho pracují, ale z domova, také zaměstnanci administrativy.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. Když se majitelem huti stala Liberty Steel Group z Guptova koncernu GFG Alliance, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty.