Linka z Ostravy do Varšavy se vrací, LOT obnoví lety na konci března

Z Mošnova do Varšavy se začalo pravidelně létat v říjnu 2020, v březnu následujícího roku však LOT linku kvůli koronavirové pandemii a cestovním restrikcím přerušil. Obnovit ji chtěl od podzimu, nakonec to ale odložil až na letošní jaro.

„Letecké spojení s významným hubem v Evropě je jednou z našich priorit. Napojením se na rozsáhlou leteckou síť LOT Polish Airlines ve Varšavě zabezpečíme pro Moravskoslezský kraj dlouho žádanou mobilitu,“ uvedl generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.

Na lince budou létat letadla Bombardier Q400 a Embraer 170/175 s kapacitou 70 až 82 sedadel.

Podle letového řádu bude letadlo do Varšavy létat vždy v pondělí v 5.20, v úterý a čtvrtek v 17.45 a v pátek a sobotu ve 14.25. Z Varšavy poletí v úterý a čtvrtek v 16.10, v pátek a sobotu ve 12.45 a v neděli ve 23.15.

„Letový řád na lince je nastaven tak, aby cestující mohli pohodlně s jedním přestupem doletět do své cílové destinace. Snadno dostupná se tak stávají místa jako Amsterdam, Brusel, Frankfurt, Paříž, Moskva a spousta dalších evropských měst. S výhodným časovým přestupem si mohou cestující zaletět také do New Yorku, Chicaga, Toronta nebo do Soulu v Jižní Koreji,“ uvedl obchodní ředitel Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Radek Podstawka uvedl, že kraj potřebuje pravidelné letecké spojení s významným mezinárodním dopravním uzlem, které by zlepšilo dopravní dostupnost regionu.

„Jen tak u nás udržíme dnešní investory a přilákáme nové. Pro manažery, obchodníky, vědce, sportovce i turisty prostě potřebujeme pravidelné letecké spojení do destinace, ze které je možné se dostat do celého světa,“ poznamenal Podstawka.

„Varšava takovým místem bezesporu je a s plánovaným rozvojem nového letiště její význam ještě poroste. Díky spojení s varšavským hubem získají cestující z Ostravy přístup k více než 80 destinacím.“ Z Mošnova se dosud celoročně pravidelně létalo jen do Londýna.