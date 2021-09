Jediná rána nožem byla smrtelná. Mladá žena tvrdí, že ji přítel týral

Drobná dívka nikdy nepoznala matku ani otce, o němž se jen doslechla, že snad byl ve vězení. Vyrůstala proto v dětském domově. Po dovršení plnoletosti bydlela u bratra, poté si našla o sedm let staršího přítele.

Začali si psát přes sociální sítě a už zhruba po týdnu se k němu nastěhovala. Nejdříve bydleli s jeho otcem, pak se přestěhovali do Ostravy-Poruby. Muž pracoval a život obou platil, ona se starala o domácnost, jak sama řekla - uklízela, vařila a prala.

„Přítel byl nejprve fajn, plánovali jsme dovolenou u moře a větší byt. Jenže když se napil alkoholu, tak byl hodně agresivní. Bil mě, fackoval, tahal za vlasy, zamykal doma, vynucoval si pohlavní styky,“ vyjmenovala mladá žena, která působí hodně křehce.

Policejní hlídce žena neotevřela

Ačkoli údajně měla modřiny, monokl a další následky bití, nikdy se nenechala ošetřit a rovněž partnerovo agresivní počínání nehlásila policii. Jen se svěřovala svému kamarádovi. A když ten policii přivolal, tak hlídce neotevřela.



„Bála jsem se, co mi přítel udělá, když by se to dozvěděl. A milovala jsem ho,“ vysvětlila soudkyni.

Dívka zkoušela sehnat v Ostravě práci, ale nedařilo se. Už dříve pracovala ve firmě na elektroniku, po zkušební době však nepokračovala. „Nevím, proč nechtěli,“ poznamenala a pak vyšlo najevo, že měla čtyři neomluvené absence.

V sobotu 27. února muž nakoupil dvě lahve rumu a tři lahve vína a přičemž začal popíjet. I jeho partnerka si dala trochu vína i rumu. Následující dění obžalovaná nebyla v soudní síni schopna popsat, soudkyně proto četla její výpověď na policii.

Tam uvedla, že silně opilý partner byl zase agresivní, bil ji a žárlil, když ji nutil, aby mu ukazovala zprávy v mobilu. Pak však usnul a naopak ona se mu podívala do mobilu poté, co přišla zpráva.



„Bylo tam nějaké neznámé ženské jméno. Tak jsem ho vzbudila a také mu to vyčetla. Naštval se, začali jsme se hádat a začal mě bít,“ tvrdila žena.

Měla strach o život, zvláště když jí prý šlápl na břicho. Vzala proto ze zásuvky v kuchyni nůž, aby se mohla bránit.



„Když na mě pořád útočil, tak jsem ho jednou píchla, bych ho zastavila. Spadl na zem, ale komunikoval, mluvili jsme spolu. Pak jsem mu pomohla na postel a to už nekomunikoval, ale jen chrčel,“ líčila.

Záchranku však nepřivolala. „Prostě šok, zmatek,“ odpověděla na dotaz, proč tak neučinila. Jen zatelefonovala známému, který sice záchranáře kontaktoval a podle rad dispečerky se snažil muže oživit, bylo však už pozdě.

Čepel zasáhla břišní srdečnici

„Bodná rána nože s čepelí sedmnáct centimetrů pronikla hrudníkem, přeťala žebro a směřovala do břicha, kde zasáhla břišní srdečnici. Dále měl napadený dvě řezné rány na rukou,“ uvedl státní zástupce.

Než dorazili policisté, tak žena nůž umyla a vrátila do zásuvky, rovněž se snažila vyprat přítelovo zakrvácené tričko a uklidila.

Muž na místě zemřel, protože vnitřně vykrvácel. Státní zástupce navrhuje Kateřině B. za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti vězení v délce osm až devět let. Dohodu o vině a trestu však obžalovaná odmítla. obhajobu má nejspíš založenou na tom, že šlo o nutnou obranu před mužem, který ji týral. Termín vyhlášení rozsudku zatím není znám.