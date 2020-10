Za vraždu partnera padesáti bodnými ranami dostala žena 16,5 roku vězení

Verdikt není pravomocný, žena hned v jednací síni odvolala, případem se tedy bude zabývat Vrchní soud v Olomouci. Státní zástupce si ponechal lhůtu na případné dovolání.

Smrtící útok se podle spisu odehrál loni 15. prosince v kolonii Šídlovec. Podle obžaloby byli žena i její partner opilí, když se začali hádat.

„Žena vzala nůž, na muže sedícího na židli zaútočila a i přes jeho aktivní obranu ho usmrtila,“ uvedl státní zástupce.

Většina ran nožem vedla do hlavy, řada dalších i do krku nebo hrudníku. Napadený neměl šanci na přežití.

Obžalovaná při zahájení líčení odmítla vypovídat, soud proto četl její výpověď při policejním výslechu. Při něm uvedla, že její soužití s partnerem bylo bez problémů, jen pokud nepil alkohol. Jakmile se tak stalo, zcela se změnil. „Postupem času začal být hrubý, později až agresivní,“ poznamenala.

Osudnou neděli po muži žádala, aby jí vrátil mobil a klíče, které předtím vzal z její kabelky. Jako odpověď dostala pěstí a navrch i facku. Proto vzala do ruky nůž.

„Chtěla jsem mu jen pohrozit, aby všechno vrátil a z bytu odešel. Jenže on mi řekl, ať počítám s tím, že to bude jen horší. Bodla jsem ho do prsou a když se snažil vstát, tak jsem ho srazila a bodla podruhé. To se už objevila krev. Pak si už nic nepamatuju, až pak to, jak mu pod hlavu dávám lavor,“ popisovala žena útok.

Poté telefonovala známému, aby co nejdříve přišel, protože jak řekla „asi jsem zabila Frantu“. Přivolaný muž pak kontaktoval záchranáře.

Třikrát muži vzala klíče. A vždy mu je vrátila

Z informací, které zazněly u soudu, vyplývá, že obžalovaná neměla šťastné dětství. Vychovávala ji babička, protože matka byla alkoholička a otce údajně neznala. V patnácti letech odešla na internát textilní školy a v sedmnácti otěhotněla. Následné manželství po patnácti letech skončilo rozvodem.

Později zavražděného muže vzala k sobě jako podnájemníka, aby společně zvládli platit nájemné. Po třech měsících se z nich stali partneři, jenže postupem času se začali hádat, zvláště když oba nadmíru pili alkohol. Jednou muže policisté dokonce vykázali z bytu.



„Asi třikrát jsem mu vzala klíče, ale pokaždé vrátila. Myslela jsem si, že dostane rozum. Když nepil, byl výborný,“ vysvětlila.

Ostravský krajský soud projednával obdobný případ i minulý týden. V této věci je obžalovaný Ladislav Kandráč, který podle spisu zasadil padesát ran nožem servírce v ostravské části Hrušov. Podle spisu útočil kvůli zhruba 40 tisícům korun. Obžalovaný dostal téměř šestnáct let vězení, ani v tomto případě není rozsudek pravomocný.