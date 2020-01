VIDEO: To je málo, křikl lupič na obsluhu večerky a vymohl si pár tisíc

Lupič vpadl do večerky 28. prosince zhruba čtvrt hodiny po jednadvacáté hodině, přesné město a místo policie neuvedla.

„Neznámý a maskovaný pachatel vstoupil do objektu potravin v době, co se obsluha v prodejně nacházela sama. Ihned u vstupu na ženu namířil zbraň se slovy ‚Peníze‘ a pokynul zbraní směrem k pokladně,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Z pokladny vybral všechny peníze, jenže s lupem zjevně nebyl spokojený. Obrátil proto zbraň opět proti prodavačce a křikl na ni, že to je málo.

„Ta mu ukázala další místo pod pultem, odkud odcizil další uložené peníze a z prodejny utekl i s několika tisíci korunami,“ sdělila policejní mluvčí.

Podle popisu šlo o muže vyšší mohutnější postavy, byl maskován kuklou s otvory pro oči a ústa, na nohou měl černé sportovní tenisky. Ke zbrani žena uvedla, že se asi jednalo o krátkou střelnou zbraň s největší pravděpodobností stříbrné barvy.

Pachateli za loupež hrozí vězení od dvou do deseti let. „Policie žádá občany, kteří by mohli poskytnout jakékoli informace k totožnosti muže z přiloženého videozáznamu, aby se obrátili na linku 158, či sdělili informace osobně na nejbližší policejní služebnu,“ zakončila mluvčí Bělunková.