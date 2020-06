Nové výjimky povolí v Jeseníkách těžbu po kůrovci, zkoumají je ekologové

Napodruhé vznikají pravidla pro kácení kůrovcem napadených stromů v chráněných oblastech Jeseníků. Lesníkům udělené výjimky k těžbě okolo Vrbna pod Pradědem vzaly za své po protestech nevládních organizací, ministerstvo životního prostředí je v březnu zrušilo. Správa CHKO Jeseníky teď vydává nové.



První výjimku již mají Biskupské lesy, jež na Vrbensku spravují lesní porosty ostravsko-opavského biskupství. „Pravidla například stanovují, kolik dřeva se v nich má nechat na místě, aby poskytlo půdě živiny či úkryt organismům. Mají se také přednostně ponechávat listnaté stromy a jedle, aby přispěly k pestřejšímu složení budoucích lesů. V místech, kde hnízdí jeřábek lesní, se může proti kůrovci zasahovat až od poloviny června,“ řekl Petr Šaj, šéf Správy CHKO Jeseníky.

Lesy ve II. zóně chráněné krajinné oblasti výjimka dělí do několika kategorií. U nejstarších porostů je ochrana nejpřísnější a při těžbě se musí na místě nechat největší objem dřeva, v mladých je množství ponechaného dřeva nižší.

Podle zástupců Správy CHKO Jeseníky nelze nechat oblast bez zásahů proti kůrovci. „Nejde o pralesy a přírodní lesy, ale hospodářské lesy. Hospodaří se tam několik stovek let a výsledkem jsou čisté smrčiny. Bez zásahů by se tam kůrovec rychle šířil a odumřelo by celé horní stromové patro lesů na velké ploše v relativně krátké době. Hrozilo by riziko rozsáhlých požárů, mělo by to zcela jistě i dopad na vodní režim,“ vysvětlil Miroslav Havira.

Dodal, že správa asanaci kůrovcového dříví při stanovení přísných podmínek ve II. zónách povoluje, aby se rozpad lesů co nejvíce zpomalil a umožnilo to obměnu porostů ve smíšené.

Následovat bude i výjimka pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc a pro Lesy ČR, jež na Vrbensku také hospodaří. Tamní lesy jsou kůrovcem nejpostiženější z celé CHKO.

Aktivisté se minule odvolali, novou výjimku zkoumají

Nevládní organizace na rozsáhlém a turisty oblíbeném území od Drakova přes Starou horu, Koberštejn a Přední Jestřábí až po hranici rezervace Rejvíz ale intenzivní technologie těžby, tedy těžkou techniku a odvoz dříví, odmítají. Proti loňským výjimkám se odvolaly a uspěly, tu současnou zkoumají.

„Novou výjimku právě vyhodnocujeme a budeme reagovat oficiálně. Běží patnáctidenní lhůta, kdy můžeme případně podat odvolání,“ konstatoval předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.

Aktivisté nechtějí ve II. zónách, jež tvoří asi 20 procent CHKO Jeseníky, holiny a plošné odlesňování. Žádají zásahy proti kůrovci pouze včasnou asanací malých skupin napadených stromů, bez vzniku holin a bez použití chemických postřiků.

„Jde o zákonem přísně chráněné oblasti. Druhé zóny zahrnují cennou přírodu Jeseníků včetně klidových území pro výskyt vzácných druhů živočichů,“ vysvětlil Bačík.

Podle lesníků není reálné proti kůrovci nezasahovat. „V lesích by byla vyloučena veškerá lidská činnost. Museli bychom požádat o zákaz vstupu do lesa, aby se tam nikomu nic nestalo. Desítky lidí by přišly o práci. V lesním hospodaření na Vrbensku zaměstnáváme necelou stovku lidí, další subjekty jsou navázané,“ uvedl ředitel Biskupských lesů Libor Konvičný.

Dodal, že se v oblasti stromy masivně sázejí. V revírech Drakov a Polom, kde je situace s kůrovcem nejhorší, se jen letos na jaře osázela plocha 37 hektarů statisíci sazenic.