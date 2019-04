ŘSD chce zakázat levé odbočení před Havířovem. Městu se to nelíbí

8:02 , aktualizováno 8:02

Mnoho kritiky vyvolal v Havířově návrh Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na změnu systému dopravy na velmi frekventované silniční spojnici mezi Ostravou a Havířovem, a to konkrétně na poslední křižovatce před velkým havířovským kruhovým objezdem. Se záměrem nesouhlasí ani vedení havířovského magistrátu.

Auta v jednom směru i v protisměru, do toho odbočení vlevo na Šumbark i ze Šumbarku do Havířova - to je křižovatka před Havířovem. | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz