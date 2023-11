Lékaři přišili šestiletému chlapci amputovaný prst, ruku má nyní plně funkční

Operační zákrok, který trval déle než osm hodin, provedl tým lékařů z Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky ve Fakultní nemocnici Ostrava.

„Tržný mechanismus úrazu poškodil šlachu a cévy i mimo amputační ránu a neumožnil jejich přímé sešití. Musel jsem je uvolnit až do dlaně a vysunout do amputační rány. Byla to hodně raritní situace a mravenčí práce. Naštěstí se šťastným koncem,“ popsal zákrok vedoucí operačního týmu Luděk Pliska, který první replantaci provedl už v roce 1997.

Replantační výkony u dětí jsou velmi výjimečné a za celou dobu fungování centra tamní lékaři přišívali prst či celou ruku teprve u osmi dětí. „Tento chlapec byl zcela výjimečný v tom, že se jednalo o odtržení prstu, a v takových případech je samotná replantace a znovu přišití technicky velmi náročné,“ přiblížil primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky Martin Paciorek.

Vydařený zákrok následně ocenili také rodiče operovaného chlapce. „Pan doktor Pliska nás čekal už na urgentním příjmu, když jsme přijeli sanitkou. A hned nám vysvětlil, že operace bude velmi dlouhá,“ vzpomínají rodiče. „Jsme vděčni, že se mu prst podařilo zachránit. A děkujeme i všem, kteří se o syna skvěle starali na Klinice dětského lékařství.

Fakultní nemocnice Ostrava je mimo Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady jedním ze tří center, jež podobné zákroky v Česku provádí, a statut specializovaného Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky má od roku 2000.