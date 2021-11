Lidé odmítající očkování nesmyslně a zbytečně umírají, říká lékař z ARO

Seznam lidí beze jmen, ale s označením jejich věku a stupně podpory dýchání i s dalším osudem pěti propuštěných zveřejnil hejtman kraje Ivo Vondrák na sociální síti.

Plyne z něj, že z 21 lidí hospitalizovaných v nejtěžším stavu byl očkovaný pouze jeden ve věku 73 let. Nejmladšímu bylo 27, nejstaršímu 74 let. A z pěti neočkovaných, kteří kliniku opustili, se nikdo nevrátil domů: tři lidé zemřeli a dva ve věku 59 a 66 let, kteří potřebují umělou plicní ventilaci, přeložili na oddělení dlouhodobé intenzivní péče.

„Dohodli jsme se s krajským koordinátorem intenzivní péče na zveřejnění těchto dat. Myslím, že jsou dostatečně výmluvná,“ řekl Vondrák, který stále vyzývá obyvatele kraje k očkování a nyní také k omezení sociálních kontaktů.

Zveřejněné údaje vyvolaly zájem a diskusi. Řada lidí jim nevěří. „Velmi důvěryhodné. Tohle vytvořím za tři minuty také,“ napsala třeba Sára G. „Ha, ha. Jen jeden očkovaný. Nevěřím statistice, kterou si sám nezfalšuji,“ přidal se Jan K. A další se ptali, kde je tedy těch čtyřicet procent očkovaných, kteří jsou také hospitalizovaní.

Primář KARIM Petr Sklienka ale potvrdil MF DNES, že jde o skutečné údaje z jeho kliniky, a to z týdne od 15. do 22. listopadu.

Drtivá většina těžkých případů bez očkování

„Jsou to data, která standardně poskytujeme orgánům kraje. Jejich výpovědní hodnota je vysoká. Na první pohled je vidět, že drtivá většina pacientů, kteří u nás končí ve stavu vyžadujícím resuscitační péči s náhradou selhávajících orgánů, nejčastěji plic, není naočkovaná. Jsou mezi nimi i mladší lidé, kteří předtím chodili do práce, nebyli nijak limitovaní, nemají jiné závažné onemocnění, ani nejsou morbidně obézní. Nevím, jak jinak než těmito fakty přesvědčit lidi, že situace je vážná a očkování důležité,“ reagoval na pochybnosti Peter Sklienka, který ve Fakultní nemocnici Ostrava pečuje o nejtěžší pacienty.

Nepopírá, že i očkovaní lidé se mohou nakazit a skončit v nemocnicích. Ale díky tomu, že je vakcína chrání proti těžkému průběhu, většina očkovaných leží na standardních lůžkách. Případně i na jednotkách intenzivní péče, kde podíl očkovaných dosahuje až třetiny.

„Na KARIM se ale dostávají jen lidé, kteří by bez naší pomoci a přístrojů zemřeli a očkovaní jsou mezi nimi skutečně výjimkou,“ popsal primář kliniky, kde šest z covidových pacientů ve věku 27, 41, 43, 51, 53 a 63 let bylo minulý týden připojených na přístroj ECMO. Ten nahrazoval jejich nefunkční plíce, jednomu dočasně i selhávající srdce.

Denně se dusí desítky až stovky lidí

Dvanáct nakažených bylo napojeno na umělou plicní ventilaci (UPV). Tři dostávali dechovou podporu neinvazivně pomocí vysokoprůtokové kyslíkové podpory – jde o takzvanou High Flow kyslíkovou terapii (HFNO). Ale hrozilo, že budou muset být napojeni na UPV.

Primář upozornil, že pro člověka je nejhorší, když se dusí. Horší než krutá bolest, i proto se navození pocitu dušení považuje za jednu z nejkrutějších forem mučení.

„A v kraji se teď denně dusí desítky až stovky lidí, které musíme umístit v nemocnicích na úkor jiných pacientů. Přitom u většiny k tomu dochází naprosto zbytečně. Tisíce lidí už na covid zemřely a další zbytečně a nesmyslně umírat budou, pokud odmítají tu nejefektivnější obranu, tedy očkování. Je to jediný způsob, jak se můžeme naučit s koronavirem žít bez velkého počtu obětí na životech,“ tvrdí lékař.

Lékař má už třetí dávku vakcíny

Podle něj koronavirus nezmizí, ale bude-li narážet na populaci imunizovanou očkováním a promořením, přestane být tak nebezpečný. Společnost se pak bude moci vrátit k normálnímu životu.

Sám už má v sobě třetí dávku vakcíny, očkovaná je i celá jeho rodina včetně nejmladšího potomka, kterému je 13 let. Nepochybuje o účinnosti a bezpečnosti především mRNA vakcín, což jsou ty od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

„V celé historii lidstva jsme zřejmě neměli tak bezpečné a efektivní vakcíny. Jejich výzkum probíhal dávno před covidem. A za dobu jedenácti měsíců nepamatuji jediný případ, kdy by člověk po očkování jakoukoli vakcínou proti covidu skončil na ARO. Někteří mají závažnější reakci a mezi miliony očkovaných se mohou vyskytnout i jednotky případů úmrtí. Ale přínos vakcín je ve srovnání s extrémně nízkým počtem nežádoucích účinků obrovský a ničím nenahraditelný,“ dodal primář.