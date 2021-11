Zdravotníky vyčerpává péče o lidi s covidem, nemocnice žádají pomoc armády

„Pro deset nemocnic v kraji požadujeme 75 vojáků,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Nejvíc by jich zřejmě mělo zamířit do Frýdku-Místku a Ostravy. Frýdecko-místecká nemocnice chce dvanáct vojáků, Městská nemocnice Ostrava jedenáct a Fakultní nemocnice Ostrava deset. V každé ze dvou ostravských leží přes sto nakažených.

„Museli jsme opět navýšit počet lůžek ve většině ze šesti stávajících covidových stanic. Nyní je tam 85 lůžek a dalších 35 máme v naší léčebně dlouhodobě nemocných,“ uvedla mluvčí Městské nemocnice Ostrava Andrea Vojkovská.

Tamní zdravotníci pečovali v úterý o 107 covidových pacientů. Šest jich potřebovalo intenzivní péči, ani jeden z nich nebyl očkovaný.

„Stále bojujeme s nedostatkem personálu. Kromě plánované péče jsme už museli omezit i provoz některých ambulancí. Uvolnění zaměstnanci budou pomáhat na covidových stanicích,“ popsal situaci ředitel nemocnice Petr Uhlig. Dodal, že netrpělivě čekají na vojáky. „Každým dnem jich má dorazit jedenáct a zůstat by měli dva týdny.“

Žádosti nemocnic armáda schvaluje postupně, ale ne všem vyhoví. Například do novojičínské nemocnice nastoupí vojáci už v pátek, ale místo deseti jich bude šest. I do Havířova přijede jen šest místo deseti vojáků, a to v pondělí. Městská nemocnice Odry, která žádala o pět mužů, nedostane žádného.