V Moravskoslezském kraji umírá oproti říjnu až trojnásobek nakažených

Od čtvrtka, kdy v kraji přibylo 2 129 nakažených koronavirem, počty nových pozitivních PCR testů klesají.

Zatímco zjištěných nakažených v poslední době ubývá, tak v regionu dále rostou počty hospitalizovaných i zemřelých s covidem. Zatímco v pátek zveřejnil hejtman Ivo Vondrák, že za týden, tedy do čtvrtka, zemřelo v kraji 53 nakažených, už v neděli upozornil, že číslo vzrostlo na 65. „To je za sedm dní skutečně hodně,“ uvedl Vondrák.

Podle něj se nákaza nejvíc šíří ve školách, ale umírají hlavně senioři. Potvrzují to i mluvčí nemocnic. Podle nich se situace zhoršuje.

„S covidem u nás v říjnu nezemřel nikdo, v listopadu tři senioři ve věku nad 80 let. V péči máme nyní celkem osm nakažených pacientů,“ řekla mluvčí menší Bílovecké nemocnice Magda Otáhalová.

Například v Nemocnici Třinec, kde aktuálně pečují o 18 covidových pacientů, z toho dva leží na ARO, zemřeli v říjnu dva neočkovaní senioři ve věku 66 a 89 let a v listopadu zatím žádný nakažený člověk. Ale horší je situace ve větších zařízeních.

„V říjnu u nás zemřeli dva covidoví pacienti, od 1 . listopadu už šest. Jeden ve věku 61 let, dalších pět ve věku od 73 do 96 let,“ uvedla například Věra Murínová, mluvčí nemocnice v Karviné-Ráji, kde včera leželo 40 infekčních pacientů, z toho osm potřebovalo intenzivní péči.

Ve Frýdku-Místku zemřelo za celý říjen 14 nakažených lidí a začátkem listopadu už deset, z toho tři očkovaní. „Byli starší 70 let a měli i jiné vážné nemoci. Zemřeli s covidem, ne na covid,“ řekla Jana Březinová, mluvčí nemocnice, kde v pondělí pečovali o 68 covidových pacientů.

Ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde leží 142 nakažených, z toho 11 potřebuje intenzivní péči, zemřelo v říjnu 14 lidí, ale od začátku listopadu už 17. Většina nebyla naočkovaná a zemřela na selhání plic.

„Čtrnáct lidí mělo nad 80 let, čtrnáct 60 až 79 let a tři 30 až 59 let. Všichni měli i jiné nemoci jako choroby srdce, cukrovku či vysoký tlak,“ řekla mluvčí zařízení Petra Petlachová.

Umírají nakažení s další vážnou nemocí

V Městské nemocnici Ostrava, kde včera léčili 97 pacientů s covidem, z toho čtyři na ARO, zemřelo v říjnu osm nakažených. Ale jen za první listopadový týden už je jich víc. „V listopadu u nás zemřelo deset pacientů s covidem,“ řekla mluvčí zařízení Andrea Vojkovská.

Podotkla, že devět lidí zemřelo ve věku od 73 do 94 let a jeden ve věku 48 let: „Nebyl očkovaný a měl i onkologickou diagnózu.“ V krnovské nemocnici, kde leží 25 lidí s covidem, z toho pět na JIP, nezemřel v říjnu nikdo, až nyní první pacient. „Měl 54 let. Byl nakažený, ale příčinou úmrtí bylo vážné onemocnění slinivky,“ uvedl mluvčí zařízení Jiří Krušina.

V Nemocnici Agel Ostrava-Vítkovice, kde v podnělí leželo 29 lidí s covidem, z toho osm ve vážném stavu, zemřeli v říjnu dva lidé a začátkem listopadu už tři senioři starší 75 let.

V novojičínské nemocnici zemřeli v říjnu čtyři a v listopadu zatím dva nakažení lidé. Dva ve věku 52 a 59 let. Včera tam leželo 30 lidí s covidem, z toho deset ve vážném stavu.

Primář podporuje očkování i posilující dávku

Ve Slezské nemocnici Opava měli včera 32 hospitalizovaných s covidem, z toho tři na JIP. V září tam zemřeli dva nakažení pacienti, v říjnu čtyři a v prvním týdnu listopadu už tři lidé ve věku 83, 85 a 90 let.

„Byli mezi nimi i očkovaní, ale měli i jiné nemoci,“ zmínil primář opavského infekčního oddělení Petr Kümpel. Podle něj se tak potvrzuje význam očkování a lékař doporučuje i posilující dávku vakcíny.

Význam očkování opakovaně zdůrazňuje také hejtman. I nutnost dodržovat protiepidemická opatření.

Hygienici s policisty kontrolovali ve čtvrtek a v sobotu dodržování protiepidemických opatření ve službách v kraji. V kraji zjistili jen málo prohřešků.

„Naše týmy zkontrolovaly 3 724 fyzických osob ve 173 provozovnách stravování a 145 provozovnách služeb péče o tělo. Na místě uložily sedm pokut v celkové výši 3 800 korun a 11 přestupků budeme řešit ve správním řízení,“ řekl mluvčí hygieniků Aleš Kotrla.