Moravskoslezským nemocnicím docházejí infuze monoklonálních protilátek

Dostane-li nakažený člověk monoklonální protilátkovou léčbu hned po prvních příznacích nemoci či pozitivním PCR testu, u drtivé většiny zabrání rozvoji nemoci covid-19 a hospitalizaci, případně úmrtí.

Od listopadu už mohou všechny nemocnice poskytující tuto léčbu podat infuze s koktejlem dvou druhů protilátek preventivně i lidem, kteří nejsou nakažení, ale mají potlačenou imunitu a pobývají s nakaženým.

Zájem o léčbu strmě roste. Nemocnicím ale protilátky docházejí a v centrálním skladu nejsou.



Například nemocnice v Karviné-Ráji podala v říjnu infuzi protilátek 32 lidem, za prvních devatenáct listopadových dní už 114.

„Denně teď podáváme infuze asi deseti lidem, ale zbývá nám zásoba jen pro 50 lidí. Pokud by monoklonální protilátky došly, byla by to katastrofa. Umíralo by mnohem více lidí,“ nastínil primář tamního interního oddělení Petr Opletal.

Podobně to vnímají i primáři infekčních oddělení v regionu. „Očkování a monoklonální protilátky snížily počet úmrtí,“ tvrdí shodně Lenka Petroušová z Fakultní nemocnice Ostrava a Petr Kümpel ze Slezské nemocnice Opava.

V Opavě podali dosud monoklonální protilátky asi 200 lidem, ve fakultní nemocnici více než 700. Zásoby protilátek ale i tam rychle mizí a lékaři netuší, kdy dostanou další.



Krajské nemocnice mají zásoby na týden

Ministerstvo zdravotnictví v pátek oznámilo, že jedná o nových zásilkách. „Nemocnice zřizované krajem mají zásoby zhruba na týden. Podle ministerstva mají nové zásilky dorazit v první dekádě prosince,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

A dodal, že tento týden by mělo do kraje dorazit alespoň 500 dávek Bamlanivimabu, což je také monoklonální protilátka podávaná do žíly, která se používala na jaře. Ale obsahuje pouze jeden druh protilátek a nemá tedy takový účinek jako v současnosti používané koktejly ze dvou druhů protilátek, které zabírají na více variant koronaviru.

Epidemie koronavirového onemocnění covid-19 v regionu dále zrychluje. Nejvyšší počty nově nakažených z listopadu, které se blížily hranici 2 700 za čtyřiadvacet hodin, jsou už překonané. Za pátek přibylo v kraji 2 899 lidí s pozitivním PCR testem, což je nejvíc od loňského jara.

„Další rekord nově pozitivně testovaných v kraji,“ upozornil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák na sociálních sítích.

Dodal, že sedmidenní incidence, tedy přepočet nově nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní, stoupla v pátek na 1046,5.

Nyní je v kraji přes třicet tisíc nakažených

„A to jsme až na 4. místě v České republice. Znovu vás zdvořile požádám o maximální omezení svých sociálních kontaktů. Jinak to nezastavíme,“ apeloval hejtman.

A přesto, že o víkendech bývají čísla o dost nižší, vývoj dobrý nebyl. V sobotu došlo k dvojnásobnému nárůstu počtu pozitivně testovaných ve srovnání s minulým týdnem: 1865. Za neděli přibylo podle hygieniků 1 360 nakažených, což je více než padesátiprocentní nárůst proti předešlé neděli. Sedmidenní incidence se tak zvýšila na 1 169 pozitivních, před týdnem jich bylo 893.

Podle hygieniků je aktuálně nakažených přes 33 300 obyvatel regionu, z toho téměř deset tisíc Ostravanů. „Nejvíce se nákaza stále šíří mezi dětmi,“ uvedl mluvčí krajské hygienické stanice Aleš Kotrla.

Další omezování plánované péče

Podle něj hygienici nařídili od 1. do 21. listopadu karanténu 32 423 lidem, z toho 25 455 dětem a žákům či zaměstnancům školských zařízení.

S přibývajícím počtem nakažených dál roste i zatížení nemocnic. Počet hospitalizovaných lidí s nemocí covid-19 v kraji se blíží 850. Čísla tak nekompromisně směřují k rekordu z minulé vlny, kdy nemocnice pečovaly o 900 nakažených.

Nemocnice proto musí postupně omezovat plánovanou péči a vytvářet stále nové covidové stanice.



„Minulé pondělí jsme omezili plánované zákroky o 20 procent, ale tento týden již o 50 procent. Rušíme běžný provoz ve čtyřech operačních sálech. Jeden je vyhrazený pro covidové pacienty. Personál dalších tří vypomůže s péčí na covidových stanicích. O víkendu jsme otevřeli další covidovou stanici s šesti lůžky na stomatochirurgickém oddělení a v dalších dnech tam jejich počet navýšíme,“ popsala situaci například mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Zdravotníci jsou fyzicky i psychicky vyčerpaní, na pomoc jim přijíždějí vojáci, byť v menším počtu, než kraj požadoval. Náročná je pro ně nejen péče o nakažené, ale i narůstající počet úmrtí. I v tom bohužel drží region smutné prvenství.

Před rokem umíralo ještě více lidí

Z celkového počtu 32 173 zemřelých lidí s covidem v zemi do pondělí 22. listopadu jich je podle údajů ministerstva zdravotnictví nejvíce z Moravskoslezského kraje: 3 894.

Jen za minulý týden, od pátku do pátku 19. listopadu zemřelo v regionu 94 lidí s covidem. Za předešlých sedm dní jich bylo o patnáct méně. „Počet zemřelých od druhé poloviny října stále stoupá, předtím bylo úmrtí minimum,“ řekl šéf kanceláře ředitelky Krajské hygienické stanice Ostrava Jan Beneš.

Upozornil ale, že ve stejném období v minulém roce na tom byl kraj mnohem hůř. Umíral až dvojnásobek lidí s covidem. „Třeba v týdnu od 12. do 18. listopadu 2020 jich zemřelo 135,“ připomněl Beneš.