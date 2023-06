Elektrárna hned tak nebude, studie posoudí její vliv na životní prostředí

Rozhodli o tom krajští úředníci, záměr bude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

„Dokumentaci pro posuzování vlivů na životní prostředí požaduje krajský úřad, kromě náležitostí stanovených zákonem, zaměřit na zapracování a vyhodnocení relevantních připomínek, požadavků a upozornění, které byly předmětem doručených vyjádření,“ stojí v rozhodnutí.

A těch nebylo málo. Další posouzení žádá například Česká inspekce životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství třineckého magistrátu nebo ministerstvo životního prostředí. Zcela proti záměru se pak vyjádřili například zástupci obce Vendryně.

„Jsme rádi, že krajský úřad takto rozhodl, čekali jsme, že to tak bude. Stále věříme, že se elektrárna stavět nebude, sami ale nemáme žádné páky, jak tomu zabránit, studie EIA by nám měla dát za pravdu,“ komentoval dosavadní průběh příprav starosta Vendryně Raimund Sikora.

Proti stavbě solární elektrárny byl třeba i Český svaz ochránců přírody, přerušení příprav požadují i obyvatelé Vendryně a okolí v petici, kterou sepsali.

Studie bude pro stavbu překážkou

„Na zpracování petice jsme měli pouze pět dnů, protože jsme se o záměru zveřejněném na úřední desce dozvěděli jen náhodou. Vůbec jsme nečekali, že o připojení k petici bude takový zájem,“ popsal průběh získávání podpisů pod petici její autor Petr Káňa. „K petici máme ještě další stovky podpisů, které byly doručeny později, ty jsme už nepřipojovali.“

Takzvaná velká EIA, kterou nyní musí plán na stavbu solární elektrárny projít, bude podle Petra Káni silnou překážkou pro další stavbu.

„EIA asi nebude pro investora už tak zajímavá, aby do ní investoval, je tam totiž tolik připomínek úřadů, že toho bude asi moc. Jediní, kdo se stavbou souhlasili, byl krajský úřad a hygiena, ostatní měli připomínky,“ doplnil autor petice. „Jsou tady argumenty od myslivců, zemědělců i lidí, kteří tady žijí a chtějí zachovat zdejší prostředí. Tady to není jako třeba v Čechách, kde jsou velké lány polí. Tady je roztroušená slezská zástavba, všude stojí nějaké domy, lidé bojují hlavně za zachování místa, kde žijí, obří elektrárna by to zničila, 54 hektarů je opravdu moc.“

Jak to s elektrárnou ve skutečnosti dopadne, ukáže až budoucnost. „My jsme ten projekt v tuto chvíli pozastavili, není v našich preferencích úplně nahoře,“ komentoval požadavek na získání studie EIA Petr Koblovský, partner společnosti 8m group, která stavbu elektrárny plánuje.

„Byli jsme přesvědčeni, že tam požadavek na velkou EIA bude, takže to nebylo překvapení. Nevoli obyvatel Vendryně vnímáme, hledáme proto alternativy. Pokud nám obec pomůže najít jiné pozemky, jenom to přivítáme, nebudeme prosazovat tento plán. Budeme se snažit s obcí dále komunikovat a čekat, jak dopadne legislativa v této oblasti,“ dodal Koblovský.