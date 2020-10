Opavští zastupitelé se sejdou kvůli kasárnám, prodej už to ale nezvrátí

Opoziční zastupitelé kritizují nedostatek podkladů, pozdní navýšení kupní ceny ze strany vítěze i rychlý podpis smlouvy. Postup označují za nemorální, nelegitimní a neprůhledný.



Podle zástupců opavské radnice byl prodej v souladu se zákonem a jde o politické obstrukce, zahájené ještě před krajskými volbami.



Opava prodala středovou část Dukelských kasáren za 50,9 milionu společnosti JTA Exklusive z Ostravy-Petřkovic. Firma odtamtud odstraní stávající stavby a postaví šestnáct bytových domů se třemi stovkami bytů. Její výběr ale podle opozice nebyl transparentní. Postup Opavy kritizuje i druhý zájemce, teplický developer JTH Holding.

„Byli jsme uvedeni v omyl. Nebyly nám předloženy relevantní materiály pro kvalifikované rozhodnutí o prodeji obecního majetku. Chceme slyšet odpovědi na otázky, jak to bylo s legitimností jednotlivých kroků a morálností celého postupu,“ nebere si servítky opoziční zastupitel Marek Veselý (ODS).

Upozornil, že v březnovém termínu uzávěrky vyhlášeného záměru prodeje se přihlásili dva zájemci. Společnost JTH Holding nabídla 52,1 milionu korun, tedy 1 350 korun za metr čtvereční. Cenová nabídka firmy JTA Exklusive činila 30,5 milionu korun a teprve v červnu v doplnění nabídky nabídla vyšší peníze než její konkurent, 1 352 korun za metr čtvereční. Město ji pak vybralo jako vítěze.

Už při zářijovém schvalování kupní smlouvy to mezi zastupiteli vřelo. Vystoupil i právní zástupce JTH Holding Marek Andrášek: „Máme vážné pochyby o férovosti a hospodárnosti smlouvy.“ Po více než hodinové diskusi a neúspěšném návrhu na odložení projednávání bodu ale prodej hlasováním prošel.

„Tak, jak je zadministrovaný, směřuje ke zneplatnění smlouvy. Je to jeden z nejdůležitějších prodejů a měl by být čistý a bez pochyb. Místo toho dává prostor pro žalobu a to může proměnu Dukelských kasáren na dlouhé roky zastavit,“ kritizuje zastupitel Dalibor Halátek (Změna pro Opavu).

Neúspěšný zájemce nabídku ještě navýšil

Primátor Tomáš Navrátil (ANO) obvinění odmítá. „Nedošlo k porušení zákona ani vnitřních směrnic,“ argumentuje s tím, že zastupitelé při schvalování měli k dispozici všechna relevantní fakta, informováni byli i na samotném jednání a legitimní byl také proces přípravy.

Po kritice opozice primátor přesto 22. září rozeslal pozvání k mimořádnému jednání zastupitelů, aby si celý proces vyjasnili. Sejdou se 14. října. Prodej už to však nezvrátí, a to i přesto, že firma JTH ještě 21. září navýšila svou nabídku na 57,1 milionu.

Třiadvacátého září opavští radní na svém zasedání odsouhlasili uzavření kupní smlouvy, ta byla týž den podepsána, od 1. října má Opava peníze na účtu a majetek se převádí na katastru.

„Svolat mimořádné zastupitelstvo a mezitím se nechat zmocnit k podpisu smlouvy? Mohlo to dva týdny počkat,“ říká zastupitel Veselý. „Nebyl důvod čekat, vůči partnerovi by to nebylo seriózní. Podpis smlouvy schválili radní,“ kontruje Tomáš Navrátil.