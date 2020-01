Prodej části Dukelských kasáren v Opavě se posouvá, zájemci mají připomínky

„Hovořili jsme se čtyřmi zájemci. Žádají o prodloužení, protože mají zájem. Jde o významné developery v této oblasti, kteří nás požádali o více času na zpracování nabídky,“ informoval primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Opava prodává takzvanou část B, středovou část kasáren, jež zabírá 3,5 z celkových 11 hektarů jejich rozlohy. Spodní část kasáren s označením A, plocha s historickými budovami přilehlá k ulici Sokolovské, zůstane městu, v zadní části značené písmenem C je lehký průmysl.

Původně se měly nabídky předkládat do konce ledna, nyní do konce března. Respektovat musí architektonickou studii z roku 2017, která počítá s bytovými domy maximálně o šesti podlažích, zelení, službami a veřejným prostorem. Celý areál musí být volně přístupný, aby tam vznikla nová městská čtvrť.

Kolik má developer za nabízenou část kasáren zaplatit, Opava nestanovila. „Samozřejmě své posudky máme, ale necháme to na developerech. Není to jen o ceně, je to o komplexní studii, kterou nám k lokalitě nabídnou,“ upřesnil Navrátil.

V části A chce Opava historické budovy zachovat a vybudovat tam startovací byty.

Aktuálně se připravuje studie proveditelnosti, na niž město žádá dotaci. Původně dělostřelecká kasárna vznikla roku 1889. Ročně tam rukovaly stovky vojáků. Teď jsou z většiny prázdná, armáda je opustila v roce 2007.