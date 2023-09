Všechny tramvaje i autobusy v Ostravě budou mít kamery. Jako první v zemi

Do plného počtu chybí dovybavit kamerami starších 127 autobusů, deset trolejbusů a šest tramvají.

„Celkem bude do všech vozů instalováno přibližně tisíc kamer. Dopravní podnik Ostrava (DPO) se tak stane prvním veřejným dopravcem v České republice, který má celý vozový park pokrytý kamerami, a to jen s výjimkou vozů s plánovaným vyřazením,“ konstatovala mluvčí DPO Tereza Šnoblová.

Každý dvanáctimetrový autobus i trolejbus bude mít pět kamer. Každá velkokapacitní tramvaj dokonce kamer deset, to aby pokryly celou plochu soupravy. Všechna vozidla budou mít i kamery monitorující dění před a za nimi.

„Nové kamery nabídnou ještě kvalitnější obraz. Budou také připraveny pro případné budoucí propojení se systémem GENETEC. Ten je nyní používán u městských kamer například na zastávkách a umožňuje online náhled,“ přiblížil ředitel nákupu a investic DPO Michal Otava.

Zmínil také ankety, ve kterých 99 procent cestujících vnímá kamery pozitivně jako prvek ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Téměř devadesát procent je pak vnímá jako klíčovou věc, a to společně s přítomností asistentů přepravy.

Dodavatelem je společnost Master IT a.s. Cena zakázky je více než 22 milionů korun a dokončena má být do jednoho měsíce.

Stovky žádostí policie o záběry kamer

„Záznamy z kamer ve vozidlech MHD pomohly Policii ČR v řešení stovek případů. DPO eviduje jen za rok 2022 téměř 900 žádostí policistů o kamerové záznamy. Každý rok navíc poptávka po těchto datech roste,“ upozornil primátor Ostravy Jan Dohnal.

Jak doplnil náměstek primátora pro dopravu Břetislav Riger, nové vozy jsou automaticky vybaveny kamerami od roku 2018, nyní je dostanou i starší soupravy. „Aktuálně má DPO ve svém vozovém parku téměř 570 vozů,“ poznamenal Riger.

Kamery v tramvaji zachytily i brutální útok, při kterém násilník rozbil lahev o hlavu napadeného cestujícího