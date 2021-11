Stavba dálnice u Nového Jičína začne za čtyři roky

Vedení ŘSD se podle všeho podařilo prolomit problémy provázející plánování stavby chybějícího úseku dálnice D48 mezi Novým Jičínem a již dokončeným koncem dálnice u Libhoště.

Úsek si ŘSD kvůli problematickému získávání stavebního povolení pracovně rozdělilo na dvě etapy.

„U druhého úseku připravované stavby předpokládáme ještě do konce roku podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, k prvnímu úseku už máme stavební povolení,“ komentoval posun v přípravě Miroslav Mazal z tiskového odboru ŘSD. „Podle plánu by stavba za více než jednu miliardu korun bez DPH mohla začít v roce 2025,“ zmínil Mazal.

Necelé čtyři kilometry dlouhý úsek budoucí dálnice D48 vedoucí od mimoúrovňové křižovatky se silnicí na Kunín a Šenov až po konec již dokončené dálnice nedaleko Libhoště je poslední částí přestavby někdejší „silnice smrti“ I/48 na dálnici, pro niž se ještě nepovedlo získat územní rozhodnutí.

To už získal i úsek mezi Dubem a Palačovem, který se nestaví v rámci D48, ale coby součást stavby silnice I/35 – takzvané Palačovské spojky, spojující dálnici D48 s Valašským Meziříčím. Ta by měla hlavně odvést nákladní dopravu z Nového Jičína.

„Získání stavebního povolení pro Palačovskou spojku a zahájení stavby předpokládáme v roce 2022. Do provozu by tento úsek měl být uveden v roce 2025,“ doplnil Miroslav Mazal.

První úsek D48 mezi Bělotínem a Dubem a Palačovem a Šenovem u Nového Jičína se už staví, zprovozněn by měl být podle informací ŘSD v roce 2023.

Hotová dálnice umožní rekonstrukci D1

S dokončením D48 je spojována i možná rekonstrukce zvlněné dálnice D1 v Ostravě. Právě po D48 by totiž měla vést hlavní náhradní trasa pro tranzitní dopravu.

Její dostavba počítá i s dokončením obchvatu Frýdku-Místku. Na dokončení prvního úseku – na „místecké“ straně města – až po křižovatku s Frýdlantskou ulicí se v současnosti usilovně pracuje. ŘSD by jej chtělo uvést do provozu ještě v tomto roce. Jasné to ale ještě není.

„Stále probíhají usilovná jednání se zástupci zhotovitelů o tom, zda se podaří zprovoznit první etapu obchvatu Frýdku-Místku ještě letos,“ vysvětlil už dříve generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Spojení D48 s Třincem bude hotové příští rok

Poněkud složitější je situace při stavbě druhé etapy obchvatu, kde část trasy ohrozil sesuv půdy. Přes problémy ale generální ředitel ŘSD věří, že by se úsek vedoucí od křižovatky s Frýdlantskou ulicí až k napojení na stávající D48 u Dobré mohl dokončit ještě v roce 2022.

„Stavba druhé části obchvatu má zpoždění, jsou tady i nějaké nároky zhotovitele prodloužit zprovoznění až do roku 2023. Ale jsem přesvědčen, že jsme schopni tuto stavbu zrychlit a zprovoznit do konce příštího roku,“ věří Mátl.

Poslední překážkou na dálnici D48 je v současnosti dostavba „obchvatu Třince“ mezi Třanovicemi a Nebory, přesněji řečeno jeho napojení na D48. Podle plánu by zde mělo být všechno hotovo v příštím roce.