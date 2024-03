Černého kašle v kraji rychle přibývá, vakcín pro dospělé je však nedostatek

Zatímco loni se v kraji nakazilo čtrnáct lidí, letos již hygienici ošetřili 37 nemocných, což je více než dvojnásobek.

Narůstající tendenci potvrzuje i skutečnost, že v lednu bylo v kraji deset nemocných, k 20. únoru jich přibylo dvacet a aktuálně hygienici evidují dalších sedm nakažených. Dokládají to statistiky Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Nárůst nemoci, která může být u malých dětí smrtelná, potvrzují i zaměstnanci Státního zdravotního ústavu v rámci celého Česka - poslední sledovaný týden stoupl počet nakažených o více než sto pacientů.

„V tuto chvíli evidujeme tři sta sedmdesát čtyři nemocných, z toho třicet dětí. Nejvíce, a to 246 nakažených, je v Jihočeském kraji. Moravskoslezský kraj se řadí na sedmé místo,“ uvedli epidemiologové.

Nejvíce nemocných je ve věkové skupině 15 až 19 let, druhou nejzasaženější skupinou jsou dospělí od 45 do 54 let. Jednou z příčin šíření černého kašle je podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové ze Státního zdravotního ústavu nízká proočkovanost, byť je očkování proti němu v dětství povinné a hradí je stát.

V dospělosti si pravidelnou vakcinaci musejí lidé hlídat sami. „Očkování poskytuje jen časově omezenou ochranu na čtyři až dvanáct let,“ připomněla Fabiánová a současně upozornila na vhodnost očkování dospělých zejména proto, aby zabránili přenosu černého kašle na nejmenší děti.

Všechny zásoby vakcín zmizely v lednu a únoru

Očkovacích látek je ale v tuto chvíli v Moravskoslezském i ostatních krajích Česka nedostatek.

„Kombinovaná vakcína proti černému kašli, tetanu a záškrtu, kterou se mohou dospělí v Česku nechat komerčně naočkovat, aktuálně není pro dodávky do ordinací dostupná,“ uvedl Martin Nesrsta, mediální zástupce společnosti Avenier, která je největším distributorem očkovacích látek do ordinací v Česku.

Pokud by někdo nyní požádal lékaře o přeočkování, s největší pravděpodobností by podle Nesrsty neuspěl. „Veškeré dostupné zásoby jsme distribuovali v lednu a únoru. Jednalo se o něco málo pod deset tisíc dávek v rámci republiky, takže do Moravskoslezského kraje směřovalo řádově tisíc, maximálně tisíc pět set z nich,“ řekl Nesrsta.

Dodal, že podle aktuálních informací od výrobce vakcíny budou mít novou zásobu k dispozici nejdříve během jednoho až dvou měsíců. Pokud tedy lékař nemá nějaké vakcíny z minulosti v zásobě, jsou zájemci bez šance.

„Lékařů bez zásob bude podle mě větší část, takže pravděpodobnost nechat se v tuto chvílí naočkovat nebude velká,“ naznačil Nesrsta. Důvodem je podle něj skutečnost, že v minulých letech zájem o očkování proti černému kašli mezi lidmi nebyl a tomu se přizpůsobilo i množství vakcíny dodávané na český trh.

„Teď, když výskyt černého kašle stoupl a neustále roste, začali mít dospělí o očkování zájem, dostupných vakcín ale není dostatečné množství,“ dodal Martin Nesrsta s tím, že dávek pro děti je naopak dostatek. „Vakcíny se složkou proti černému kašli určené pro pravidelná očkování dětí v jednotlivých věkových kategoriích jsou aktuálně k dispozici,“ doplnil Nersta. „Dostupné jsou u pediatrů a praktických lékařů pro děti a dorost.“