Akademie věd: Za černý kašel může i nižší proočkovanost a účinnost vakcín

„Nová vakcína obsahuje pouze tři takzvané antigeny, proto neposkytuje důkladnou ochranu jako ta stará, a bohužel se ukazuje, že nepodporuje tvorbu té slizniční imunity, když se lidé nakazí,“ řekl Šebo.

Dřívější celobuněčná vakcína podle vědce pomáhala budovat slizniční imunitu, díky čemuž chránila celý život. Byly v ní mrtvé bakterie namíchané s podpůrnou látkou. Její výhoda podle Šeba byla v tom, že poskytovala širokou imunitní reakci díky desítkám antigenů.

Důvodem přechodu vyspělých zemí na novou vakcínu bylo podle Šeba to, že vyvolává méně nepříjemných reakcí při očkování kojenců. Problém staré vakcíny byl podle něj v tom, že u ní výrobci měli velké rozdíly mezi jednotlivými šaržemi.

V EU se nyní využívá jen v Polsku. „Nicméně v rozvojových zemích, kde mají problém se zdravotnictvím, děti stále dostávají starou vakcínu. Takže ty na tom budou paradoxně lépe,“ uvedl Šebo.

Vědec upozornil, že evropské státy přešly u očkování na nové vakcíny, které považují za šetrnější. Nová vakcína proti černému kašli má méně nepříjemných účinků, nedokáže ale u starších dětí poskytnout dlouhodobou ochranu, uvedl. Adolescenti pak podle něj nemoc přenášejí a šíří, jelikož mají zároveň nejvíc sociálních kontaktů.

Návrat k původní vakcíně v Evropě považuje vědec za obtížný, a to kvůli penězům i času. „Jednalo by se o investice v řádech půl miliardy dolarů a deset let klinického zkoušení, než by se dala registrovat a není prozatím pro firmy dostatečný důvod se do toho pouštět, jelikož nová vakcína plní ten nejdůležitější úkol, a to je záchrana životů kojenců,“ řekl Šebo.

Podle informací Státního zdravotního ústavu přibylo v Česku od začátku letošního roku 1666 případů černého kašle, je jich víc než za poslední čtyři roky dohromady.

Očkování proti černému kašli je v Česku součástí povinné vakcinace v dětství, nákaza ohrožuje hlavně nejmenší děti. Očkování proti takzvané pertusi bylo v ČR zahájeno v roce 1958.

Jak se černý kašel projevuje?

Nemoc postihuje dýchací cesty, může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku. Typický je postupný rozvoj opakovaných záchvatů obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním zejména v obličeji.

Kašel, který nereaguje na běžné léky, se zhoršuje v noci. Může se objevit i krátká zástava dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta.

V letech 1984 až 2004 nemoci v ČR nikdo nepodlehl, od roku 2004 evidují lékaři podle SZÚ čtyři úmrtí neočkovaných kojenců, v roce 2014 zemřel senior.