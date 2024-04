Černý kašel má první dětskou oběť, zemřel sotva měsíční novorozenec

Podle epidemiologa Romana Prymuly, který úmrtí novorozence redakci potvrdil, byl v tomto případě na rozdíl od seniorů černý kašel zřejmě hlavní příčinou úmrtí.

„Pokud vím, zemřelo velmi malé dítě z Pardubického kraje. Mělo oslabenou imunitu a nakazilo se několika druhy bakterií včetně pneumokoka a Bordetella pertussis. Zatím mohu jen spekulovat, ale předpokládám, že u kojence sehrál právě černý kašel nejzásadnější roli,“ míní Roman Prymula.

Letošní epidemie je nejsilnější za více než šedesát let. Od ledna do čtvrtečního poledne onemocnělo přes šest tisíc lidí. „Už jsme překonali rok 1962, kdy na území Česka onemocnělo 4 772 obyvatel,“ říká epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová.

Odborníci od začátku upozorňují, že černý kašel ohrožuje zejména neočkované kojence do jednoho roku věku.

Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí hlásí letos zvýšený výskyt černého kašle i řada dalších zemí jako třeba Belgie, Dánsko, Španělsko, Švédsko, Norsko či Chorvatsko, kde jen do poloviny března onemocnělo přes 6 200 lidí. V některých již zemřeli kojenci, například v Nizozemsku čtyři, minimálně jeden v Rakousku a další jinde.

„Černý kašel není samozřejmě jen problémem Evropy. Vyskytuje se celosvětově, a to i v subtropech a tropech. Dva nové případy úmrtí teď řeší úřady na Filipínách, oba kojenci, kluk ve věku 1 měsíc a holka 2 měsíce. Jednak to vystihuje nejrizikovější skupinu ze všech a taky z toho vyplývá, že pokud chcete s dětmi cestovat, nechte je řádně proti všemu v rámci kalendáře očkovat. To je absolutní základ. Pertuse se vyskytuje u nás, ale je to i cestovatelská nemoc, tak jako jiné respirační nákazy. Stačí jedna cesta letadlem,“ upozornil na sociální síti X epidemiolog Rastislav Maďar.

Odborníci doporučují očkování zejména těhotným ženám, ale i těm, které chtějí teprve počít, nebo lidem, kteří s kojenci přicházejí do kontaktu, aby je nemohli nakazit.

„Očkovat by se měly především těhotné ženy ve třetím trimestru, od 27 do 36 týdne, aby předaly ochranné látky svému dítěti nejdříve prostřednictvím placenty a později v mateřském mléce,“ upřesňuje Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení v Ústí nad Labem a šéf Společnosti infekčního lékařství.

Podle něj by mělo šíření černého kašle s příchodem teplého počasí postupně zpomalovat. „Nakažených bude ubývat i proto, že lidé se budou více pohybovat venku a nebudou tak často velmi blízko u sebe v uzavřených prostorách,“ vysvětluje Dlouhý.