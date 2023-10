Černý kašel je v Česku na vzestupu. Šíří se mezi neočkovanými dětmi

„Velmi alarmující je, že v případě České republiky dochází podle dostupných hlášení k lokálním výskytům černého kašle u neočkovaných dětí, a to i školního věku,“ zdůraznila Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a doplnila, že očkování proti černému kašli patří mezi povinné vakcíny.

„Vývoj tak napovídá, že černému kašli se daří z velké části mezi lidmi, kteří očkování odmítají. Jako lékařka vnímám odepření povinného očkování dítěti jako neakceptovatelný hazard se zdravím,“ dodala Macková.

Během covidového období evropské země zaznamenaly významný pokles infekčních onemocnění přenášených kapénkami, včetně černého kašle. Podle SZÚ dochází letos ke změně epidemiologické situace a k nárůstu počtu případů.

„V posledních několika týdnech pozorujeme v České republice sice zatím mírný, ale trvalý nárůst počtu hlášených případů pertusí (černého kašle). V předchozích letech byl nárůst hlášených případů pertuse v celé české populaci vždy spojen se zvýšenou nemocností nejmenších dětí, včetně hospitalizace a komplikací spojených s onemocněním,“ uvádí Kateřina Fabiánová, zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

Podle Fabiánové trend onemocnění u nejmenších kopíruje trend celé České republiky, nejčastějším zdrojem onemocnění pro nejmenší děti je jejich okolí; tedy sourozenci, rodiče, prarodiče a další adolescenti a dospělí. Dodala, že u výskytů dochází nejčastěji u neočkovaných dětí i školního věku například v Královehradeckém nebo Libereckém kraji.

Jedním z příznaků onemocnění je dávivý kašel, který může trvat několik týdnů. Toxiny napadají a porušují sliznice dýchacích cest, výstelku průdušnice a průdušek, pronikají také do krve. Onemocnění se může zprvu projevovat jako rýma, zánět spojivek, zvýšená teplota nebo bolest v krku. Dominantním příznakem je poté suchý kašel, který se v noci zhoršuje a nereaguje na běžnou léčbu.

SZÚ také apeluje, že pacient obvykle nemá žádné další příznaky a neléčené onemocnění může trvat až tři měsíce. Prevencí proti onemocnění je očkování. „Očkování proti černému kašli zabrání u většiny jedinců závažným průběhům a komplikacím onemocnění, a sníží pravděpodobnost hospitalizace a riziko úmrtí,“ vysvětluje Fabiánová.

V Dánsku se epidemie černého kašle objevuje pravidelně co tři až pět let, uvádí SZÚ. V letošním roce Dánské úřady epidemii onemocnění potvrdily zejména u dětí do jednoho roku, starších dětí mezi 9 až 19 rokem a dospělých mezi 40 a 50 rokem.

V Nizozemsku hlásí nárůst počtu případů u dětí mladších pěti měsíců. V Německu je v letošním roce evidováno třikrát více případů než loni ke stejnému datu a ve Španělsku je to sedmkrát více.