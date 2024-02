Epidemie černého kašle sílí. Děti, kterým chybí pediatr, nemá kdo očkovat

Od začátku roku do neděle onemocnělo černým kašlem 641 lidí a denně přibývají desítky dalších. V pátek ráno už jich epidemiologové ale evidovali 813.

„Jen od pondělí do čtvrtka tak přibylo 172 nakažených,“ líčí epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová, podle které se letos černý kašel šíří v Česku i řadě evropských zemí jako vichřice.

Protože v minulém týdnu současně vrcholila epidemie chřipky i dalších virových nákaz dýchacích cest a řada nakažených skončila v nemocnici s těžkým průběhem nemoci, lidé ve zvýšené míře skupují vitamíny a další doplňky stravy, které pomáhají posílit imunitu.

„Nástup černého kašle je mimo jiné i výsledkem slabé prevence. Obavy z nákazy rezonují také v naší online poradně, kde se v posledních dnech lidé ptají hlavně na prevenci, případně léčbu. Černý kašel sice není chřipka, ale vitamín C, D, zinek a selen pomohou podpořit obranyschopnost organismu v každém případě,“ říká vedoucí online poradny Lékárny.cz Pavla Horáková.

Podotkla, že cesta posílení imunity může být i přírodní. „Echinacea, rakytník či hlíva by doma neměly chybět. Pro děti hlavně betaglukany, Preventan či Imunostim,“ doporučuje Horáková, podle které lidé za posledních 45 dní nakoupili o polovinu více přípravků na imunitu než začátkem loňského roku.

I podle epidemioložky Fabiánové či emeritního primáře infekčního oddělení Slezské nemocnice Opava Petra Kümpela je posilování imunity všemi doporučenými způsoby velmi důležité. Dobrý zdravotní stav totiž může zmírnit průběh nakažlivých nemocí včetně černého kašle či chřipky. Lékaři ale shodně tvrdí, že ochránit před nákazou těmito typy infekčních nemocí mohou jedině protilátky vytvořené po očkování.

„Od začátku roku už v naší nemocnici leželo přes sto lidí s těžkým průběhem chřipky, nejvíce na našem oddělení. Až na výjimky šlo o neočkované seniory s dalšími chorobami. Někteří bohužel zemřeli, jen v minulém týdnu asi tři. Nemuselo to tak dopadnout, kdyby se proti chřipce nechali včas naočkovat,“ míní Kümpel.

Podle dostupných údajů v této sezóně zemřely v Česku na chřipku už přes čtyři desítky lidí.

Černý kašel dříve zabíjel až stovky lidí ročně

Z pacientů s černým kašlem letos nezemřel nikdo, ale v předešlých letech ano - od roku 2014 zemřelo pět seniorů ve vyšším věku a jeden kojenec. V první polovině minulého století byl černý kašel velmi rozšířeným a obávaným onemocněním. Jen v bývalém Československu onemocněly desítky tisíc lidí ročně a umíraly desítky až stovky z nich, nejčastěji malé děti.

Situace se změnila po zahájení plošného očkování dětí v roce 1958. Tehdejší vakcína československé výroby, která obsahovala celou buněčnou strukturu bakterie, chránila před těžkým průběhem nemoci 12 až 25 let. Dnes dostávají děti od devátého týdne věku jiný typ očkovací látky, obsažený v takzvané hexavakcíně.

Ta chrání proti šesti nemocem současně, ale proti černému kašli přibližně jen pět let. Poslední ze tří dávek by mělo každé dítě dostat v desátém (nejpozději osmnáctém) měsíci. Poté se počítá s prvním přeočkováním proti černému kašli v pátém až šestém roce a s druhým v deseti až jedenácti letech.

Odborníci před rokem a půl navrhli, aby se mezi ochranu populace hrazenou z veřejného pojištění zařadilo i přeočkování kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a černému kašli ve věku mezi 20 až 22 lety. Zatím je to ale v jednání.

„Protože vakcína nechrání doživotně, doporučujeme přeočkování teenagerů, kterých je nyní mezi nakaženými nejvíce, ale také těhotných žen kvůli ochraně neočkovaných novorozenců, a dalších dospělých lidí, zejména těch, kteří trpí chronickou nemocí dýchacích cest, nebo přicházejí do kontaktu s malými dětmi,“ vysvětluje epidemioložka Fabiánová.

Tisíce dětí nemá kdo naočkovat

Problém podle lékařů je, že v Česku přibývá rapidně neočkovaných malých dětí. Hlavní důvody jsou dva: část matek cíleně odmítá povinné očkování, další by sice děti naočkovat nechaly, ale marně shánějí pediatra, který by je přijal do péče.

„V poslední době jsme měli na oddělení tři děti předškolního věku s černým kašlem. Léčili jsme je antibiotiky, která sice zabíjejí bakterii Bordetella pertussis, ale nemají vliv na úporný dávivý kašel. Ten je nejen pro malé děti velmi nepříjemný a vyčerpávající. Někteří lidé až zvracejí a jsou dehydrovaní,“ líčí Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda České infektologické společnosti.

Ani jedno ze tří hospitalizovaných dětí nebylo proti černému kašli očkované. „V jednom případě to rodiče odmítli a v dalších dvou nechodili k dětskému lékaři na kontroly ani na očkování. Desetitisíce dětí totiž nemají svého pediatra. V případě akutních potíží s nimi jdou rodiče na pohotovost nebo do nemocnice, ale to neřeší problém očkování,“ popisuje primář Dlouhý.

Hlavně v takzvaných vyloučených lokalitách jsou podle něj velké skupiny dětí neočkovaných proti běžným infekcím. Souvisí to s tím, že ambulantních pediatrů stále ubývá a většina stávajících lékařů má plno. „Dětské ordinace jsou přetížené, proto nemohou přijímat další pacienty,“ vysvětluje předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

Někomu pomohou nemocnice

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška loni evidovali 180 tisíc dětí bez praktického lékaře. O polovinu z nich se starají lékaři pro dospělé. Některé nemocnice, jako třeba v Ústí nad Labem, kvůli narůstajícímu počtu dětí bez péče, zejména po přílivu ukrajinských uprchlíků, zřídily vlastní ambulance. Rodiče se tedy teoreticky mohou obrátit se žádostí o očkování tam. Ale není to tak jednoduché.

Většina nových ordinací už je totiž také plná. Očkují jen zaregistrované děti, případně cizince, pokud na otevření ambulance přispěla mezinárodní organizace pro děti a mládež UNICEF.

To potvrzuje i přednosta Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Jan Pavlíček. „Také jsme s přispěním UNICEF otevřeli dětskou ordinaci. Přijali jsme tam přes tisíc dětí a více nemůžeme z kapacitních důvodů,“ říká přednosta.

Většina lékařů tvrdí, že problematiku očkování dětí musí řešit především pojišťovny. „Pokud někdo nemá lékaře, ať se obrátí na svou zdravotní pojišťovnu. Ta musí zajistit lékařskou péči včetně očkování,“ dodává pediatr Pavlíček.