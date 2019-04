Nejstarší kulturní dům v Ostravě slaví 60 let, pátrá po vzpomínkách

Měl sloužit zejména pro kulturní a společenský život i zájmovou činnost zaměstnanců huti a jejich rodin. Ty se houfně stěhovaly do Vzorového sídliště u Bělského lesa, později přejmenovaného na Stalingrad.



Na otevření kulturního stánku postaveného ve stylu socialistického realismu se před šedesáti lety těšilo mnoho lidí. Dopoledne se asi 400 diváků zúčastnilo slavnostního vystoupení Souboru Ladislava Ševčíka. Odpoledne se 280 dětí dočkalo loutkového představení Popelka. A večer přes 600 lidí sledovalo divadelní představení Prodaná nevěsta.

V podnikových novinách Plamen míru si ale novináři posteskli, že ačkoliv na vystoupení Souboru Ladislava Ševčíka bylo rozesláno mnoho pozvánek, sál byl poloprázdný, zatímco další obyvatelé sídliště Stalingrad marně čekali před kulturním domem. Neměli totiž pozvánky, proto nebyli vpuštěni dovnitř.

„Tisk upozornil i na to, že součástí vybavení novostavby je čistič bot umístěný u vchodu. Důvod byl ryze praktický. Tehdy ještě nebylo dokončeno náměstí a lidé museli procházet blátem a provizorními chodníčky z fošen,“ líčí kronikář Ostravy-Jih Petr Přendík, který je jedním ze tří autorů nové publikace nazvané Dům kultury Akord 1959–2019, 60 let v kultuře a umění.

V knize, kterou Akord nedávno pokřtil, ale nejsou jen vzpomínky na okolnosti výstavby a otevření nejstaršího domu kultury v Ostravě. Jsou tam i zajímavosti z pozdějších let.

Nechybí například fotografie dramatika a pozdějšího prezidenta Václava Havla, který ve čtvrtek 12. června 1969 navzdory policejním hlídkám promluvil u bočního křídla Domu kultury NHKG k asi pěti stovkám lidí shromážděných na náměstí. Kromě Havla vystoupil tehdy i šachový mistr a publicista Luděk Pachman či novinář Michal Lakatoš. Kritizovali cenzuru a posrpnovou politiku v Československu.

Po hodině se muselo shromáždění rozpustit. Pamětníci ale vzpomínají na to, že se přesouvali do dalších míst a debata trvala až do večerních hodin. Byla to však jedna z posledních akcí organizovaných odbojnými odboráři Nové huti – dohra poraženého pražského jara 1968. V knize je i fotografie z vystoupení skupiny Minimum s písničkářem Pavlem Dobešem, který deset let pracoval v Nové huti a poté jako elektrikář a zvukař v domě kultury.

Proč písničkář Pavel Dobeš opustil kulturní dům i Ostravu

A nechybí ani zmínka o tom, proč musel s prací v kulturním domě skončit. „Perličkou je skutečnost, že Pavel Dobeš nevědomky napsal písničku s textem, která se hodila na jednoho stranického funkcionáře. Na základě toho chtělo vedení podniku NHKG, aby přestal zpívat a odešel z domu kultury. Nakonec Pavel Dobeš odešel dobrovolně nejen z DK NHKG, ale i z Ostravy,“ stojí v knize, jejímž autorům poskytli vzpomínky na tehdejší události bývalí zaměstnanci.

„Jde o první dílo, které shrnuje celou historii kulturního domu včetně pohledu na architekturu – té se věnoval Martin Strakoš. Kniha obsahuje řadu faktických informací, fotografií i vzpomínek lidí, včetně mých předchůdců ve funkci,“ říká šéfka Domu kultury Akord a spoluautorka publikace Darina Daňková.

Vzpomínky lidí ale nezůstanou jen v knize. Naopak. Mělo by jich být mnohem víc a svůj prostor teprve dostanou.

„Od pátku máme na webových stránkách sekci nazvanou vzpomínky. Zatím jsme zveřejnili jen tři krátké příběhy, ale doufáme, že pamětníci nám pošlou spoustu dalších. Stojíme o psané texty, fotografie či jiné dokumentační materiály. Lidé je mohou poslat elektronicky na adresu vzpominky@dk-akord.cz, poštou, nebo donést osobně,“ líčí jednatelka kulturního domu Daňková.

Kromě toho, že Akord chce vzpomínky lidí zveřejňovat na svých webových stránkách dk-akord.cz, chystá v rámci letošních oslav na září pořad nazvaný 60 vzpomínek, kde budou pamětníci vyprávět a besedovat s diváky.