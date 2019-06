Radost i nostalgie. Nový Jičín slavil dvacet let od basketbalového titulu

Vyhlášený střelec Josef Jelínek přesnými koši táhl novojičínské basketbalisty v roce 1999 za titulem. „Je to nostalgie. Vzpomínky mám pořád živé. Ta atmosféra tady byla úžasná. Nový Jičín byl jedním z mála menších měst, která se dostala do nejvyšší soutěže,“ řekl Jelínek, jenž během tří sezon za Mlékárnu Kunín, jak se novojičínský celek tehdy jmenoval, odehrál 122 zápasů, v nichž nastřílel 2 229 bodů.

Co tehdy o vašem titulu rozhodlo?

Měli jsme vynikající zázemí. Všechno si sedlo. Byli tady hráči, kteří měli zkušenosti, reprezentovali. A výborně nás doplnily zahraniční posily – hlavně rozehrávač Ell Sanders a pod košem Bojan Lapov. Úžasně do sestavy zapadli. Do té doby jsme jako jediní vyhráli celé play off bez porážky 10:0 (čtvrtfinále a semifinále se hrálo na tři výhry, finále na čtyři – pozn. red.). Město má být právem na co hrdé a i hráči to tak cítí, a proto se sem rádi vracejí. Na Nový Jičín nedám dopustit.

Vzpomínáte, jak jste se po titulu koupal v kašně na náměstí?

Byl to ale velký problém. Museli jsme mluvit se starostkou města, protože kašna byla děravá. Tři dny před posledním finálovým zápasem jsme zařizovali její opravu, aby tam mohla být voda. A pak jsem se v ní oblečený vykoupal.

To byla nějaká sázka?

Spíše nadsázka. Řekl jsem klukům, že jestli získáme titul, tak se budu na náměstí koupat v kašně. A oni se toho chytili...

Novojičínští byli zvyklí hrát o medaile. A když nesehnali dostatek peněz, raději ligu opustili. Není to škoda?

Je, ale je to otázka nabídky a poptávky. Abyste uspěli, musíte mít zázemí. Nejen halu, ale hlavně ekonomické podmínky. Tenkrát bylo v novojičínském klubu vše, aby se přiblížil těm nejlepším. A hráči sem rádi šli. To je nyní případ Nymburka.

Jenže v nejvyšší domácí soutěži se už hraje jen o druhé místo...

Dokud se nenajde někdo, kdo dá dohromady nejméně devět kvalitních hráčů, tým, který bude schopný Nymburku konkurovat, anebo Nymburští nebudou mít tolik peněz, tak se nic nezmění.

Zahrajete si ještě někdy basketbal?

Aktivně ne, tu potřebu už nemám. Ale na základní škole v Brně (kde je ředitelem – pozn. red.) vedu přípravku a učím tělocvik.