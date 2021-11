Kolik stojí nemoc? Náklady na léčbu rakoviny neustále stoupají, varuje lékař

Co dělá onkologům největší vrásky na čele?

Aby případná další vlna onemocnění covid-19 nepřišla opět s takovou razancí, jako tomu bylo na konci loňského a v prvních měsících letošního roku. Značné přetížení zdravotního systému totiž mělo určitý negativní dopad i na poskytování onkologické prevence a péče. A kromě toho u řady lidí špatná epidemická situace vyvolávala strach jít k lékaři, i když měli zjevné projevy závažného onemocnění, s nimiž by za jiných okolností neváhali přijít. Nebo naopak řada lidí bagatelizovala své potíže s tím, že jde o následky z prodělaného onemocnění covid-19. Ale snad to nebude tentokrát tak náročné. Věřím, že lidé mají rozum a naočkují se.

Je nutné si uvědomit, že léčba rakoviny, která se zjistí včas, je léčba zachraňující život, nikoliv „pouze“ život prodlužující. prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. ředitel brněnského Masarykova onkologického ústavu