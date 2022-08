Porucha imunity je první známka, že je v našem životě něco špatně, říká lékařka

Čím nejvíc škodíme svojí imunitě?

Špatným životním stylem. Lidé to nechtějí slyšet, zní to banálně, ale pro naše zdraví je to zásadní.

Jak se nejčastěji porucha imunity projevuje?

Imunitní systém pacienta dostatečně nechrání a on je velmi náchylný k infekcím. Často má opakující se infekce běžnými mikroorganismy nebo zvláštními, takzvanými atypickými mikroorganismy. Zdravý člověk by si s nimi jednoduše poradil nebo by v něm nevyvolaly žádné klinické příznaky, u pacientů s poruchami imunity probíhají zpravidla dramatičtěji než u zdravé populace a typická je častá frekvence. Běžně ke mně do ambulance přicházejí lidé, kteří mají opakující se infekce v močopohlavním systému. Měsíc co měsíc. Lékař jim dá antibiotika, nemoc se zaléčí, ale ta se okamžitě zase vrátí.