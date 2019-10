Ikigai, důvod vstát ráno z postele. Šťastný život podle Japonců

Nejsme antičtí filozofové trávící dny rozpravami pod olivovníkem ani hinduističtí mniši. Meditovat nad smyslem života se může zdát lehce potřeštěné. Náš život naplňují reálnější otázky, jako třeba: „Proč mi říkáš až teď v devět večer, že na zítřek máš přinést kaštany na zvířátka?“ Většina z nás by se spokojila s praktickým pojetím života a neřešila nic tak teoretického, jako je otázka smyslu života. Vtip je v tom, že i když se touhle zapeklitou věcí zabývat nechceme, stejně nás doběhne.



Tak třeba když děti vyletí z hnízda a vy se ráno probudíte a namísto „mamííí, to tady zas není bageta na svačinu?“ je v domě jen ticho. Klid je blahodárný, ale při představě, že už to takhle bude navždy, se málokdo ubrání pocitu prázdnoty. Anebo když kamarádku postihne deprese. Najednou odmítá ráno vstát z postele nejde jí pomoct. Protože v jejích očích žádný argument, proč vyrazit zpátky do světa, není dost silný.

Štěstí přeje připraveným. Je celkem praktické mít promyšlený důvod, proč ráno vstáváte z postele. A proto je teď světovým hitem japonský termín pro smysl života – ikigai.

PŘESNÝ PŘEKLAD SLOVA ikigai neexistuje. Někdo úplně jednoduše jako „smysl života“, další jako „náplň života“, líbí se mi i složitější překlady – „štěstí mít stále co na práci“ nebo „důvod, proč ráno vstát z postele“.

Japanofil a organizátor poznávacích cest po Japonsku Václav Kučera vysvětluje, jak přirozeně to slovo chápou běžní Japonci: „Používá se v naprosto běžném hovoru. Nejde o žádný speciální termín, je to prostě důvod k žití‘. Babičkám třeba dodávají ikigai vnoučata, zaměstnaným mužům jejich rodiny nebo kariéra.“ Japonci o ikigai nečtou knihy, je to pro ně přirozená věc. Kučera popisuje, jak funguje rodina jeho japonské manželky – neustále se něco dělá, činnost je hlavní náplní života. „Ale nezdá se mi, že by je to stresovalo,“ dodává.