K vyšším daním se zřejmě přidají i nižší dotace, družstva se bojí o přežití

„Ten dopad by byl velmi tvrdý. To, co stát připravuje, může přivést zemědělské podniky na existenční hranu, takže některé nemusí tento úsporný vládní balíček přežít,“ obává se například předseda Krajské agrární komory Olomouckého kraje Ivo Kasal.

Výpadek na dotacích a zvýšená daň může podle něj znamenat pro družstva rozdíl v řádu milionů korun. „Což je v dnešní ekonomické situaci velká rána,“ upozorňuje.

To potvrzuje i ekonomka akciové společnosti Bludovská zemědělská Lucie Navrátilová.

„Na dotacích na plochu očekáváme pokles několik milionů, u daně z nemovitosti pak bude rozdíl zhruba dva miliony. Je to opravdu výrazný finanční zásah,“ shrnula.

Zemědělce přitom už nyní ekonomicky trápí nízká cena nejpěstovanějších komodit, jako jsou pšenice či řepka.

„Jsou plné sklady, takže logicky i výkupní ceny jsou nižší. Budeme rádi, když letos pokryjeme náklady,“ přibližuje Navrátilová.

Zemědělci: Klidně dotace zrušte, ale v celé EU

Podobně situaci hodnotí též Pavel Kretek, předseda společnosti Agra Velký Týnec. I ta počítá kvůli vládnímu úspornému balíčku s výpadkem v řádu milionů.

„Každý sebraný peníz do zemědělství je špatně. Navíc když okolní státy nic podobného nedělají,“ podotkl s tím, že přesná čísla vládních opatření očekává s napětím.

„V každém případě půjde o citelný zásah do ekonomiky. Tato opatření jdou proti zemědělství,“ kritizuje.

Zemědělci přitom říkají, že by neměli problém se zrušením dotací, muselo by k němu ale dojít na celoevropské úrovni.

„Dotace v zemědělství deformují trh. Když my máme dotace nízké a ještě se budou snižovat, tak na tom vydělají producenti v západních zemích a v Polsku, kde jsou dotace vyšší,“ shrnul Kasal. Podle něj situace ve výsledku směřuje k tomu, že Česko přestane být soběstačné v řadě zásadních zemědělských komodit.

Takzvaný konsolidační balíček vlády chce snížit dotační výdaje ministerstva zemědělství o 10,2 miliardy korun. Detaily ještě nejsou známy, nicméně národní dotace pro zemědělce byly sníženy již vloni z 5 miliard na 2,7 miliardy.

Znovu se zvýší závislost na dovozu, varuje svaz

Zemědělský svaz ČR uvedl, že vnímá krácení národních podpor jako bezprecedentní zásah do budoucnosti výroby kvalitních lokálních potravin v Česku a výrazné oslabení až ochromení fungování zemědělských podniků zejména v porovnání s výhodami, které pobírají zahraniční farmáři.

Škrty proto hodnotí jako nesystémový a nemoudrý krok, který bude mít negativní následky a podepíše se především na živočišné výrobě či produkci ovoce a zeleniny.

Zemědělců se navíc současně výrazně dotkne dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti a zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob. Dosavadní pokles soběstačnosti tak bude pokračovat, obává se svaz.

„Vláda si zřejmě neuvědomuje, že poté, co zemědělcům již na podzim vzala 46 procent národních dotací a teď bez dalšího upřesnění plánuje škrty o 10,2 miliardy, jde sama proti vlastním cílům,“ upozorňuje předseda svazu Martin Pýcha.

„S takto osekanými dotacemi v kombinaci s dvojnásobnou daní z nemovitosti a vyšší sazbou daně z příjmu, téměř bez podpor pro lepší životní podmínky zvířat a dalším krácením národních podpor bude pokračovat likvidace citlivých komodit, jako je maso, ovoce nebo zelenina,“ varuje Pýcha.

Podle něj není možné takovým způsobem provozovat udržitelné zemědělství. „Vláda šetří na špatném místě. Lidé to pocítí na snížené kvalitě i dostupnosti lokálních potravin a naprosté závislosti na dovozech ve smyslu kvality, ceny či dostupnosti,“ uzavřel šéf zemědělského svazu.