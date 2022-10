Zdravotní klauni potěšili seniory v Zábřehu, jeden se přidal i přes Skype

Radost a úsměvy rozdávali seniorům čtyři zdravotní klauni na Interně v Zábřehu. „S pátým, s kolegyní z Prahy, jsme se spojili přes Skype.

„Klienti ji znají, setkává se s nimi takto online pravidelně,“ řekla Irena Dubail, koordinátorka programu Humor pro dříve narozené.

Klauni se babičkám věnovali celé dopoledne, na každém pokoji strávili až deset minut. „Moc je to potěšilo. Bylo to krásné lidské setkání. I slzy dojetí byly, a to jak u pacientů, tak personálu,“ dodala Dubail.

Klauny senioři znají i díky pilotnímu projektu Rádio Zdravotní klaun. Zahrnuje pět dílů hodinových nahrávek. Cílem je zpestření jejich všedních dní.

Nápad na Rádio Klaun vznikl v období pandemie, kdy klauni nemohli na návštěvy v seniorských zařízeních.

„Podcasty jsou pojaty tak, aby se daly přehrát v jakoukoliv denní nebo i roční dobu. Obsahují příběhy a historky,“ popsala Dubail.

Jiný humor

„Zdravotní klauni nosí jiné kostýmy a mají jiná jména. Se seniory vytvářejí odlišné příběhy a situace, než je tomu u dětí,“ poznamenala Dubail.

Z rozdováděných klaunských sestřiček a doktorů se Zdravotní klauni stávají veselými společníky bez lékařského pláště.

„Kouzla nahradily písničky Karla Hašlera nebo Beatles. Zdravotní klauni ochotně naslouchají a v historkách a scénkách se s klienty vracejí do dob, kdy vedli aktivní život. Někdo byl členem sokola, jiný pionýrem. Ve stáří je v popředí více než kdykoli předtím zájem na urovnávání věcí, harmonizování vztahů a na ‚úklidu‘ světa kolem sebe i svého vlastního života,“ poznamenala.

Vzpomínky a paměť jsou pro seniory naprosto zásadní. „Během návštěv proto Zdravotní klauni využívají i techniky tréninku paměti. Humor se z návštěv rozhodně nevytrácí. Jen je Zdravotními klauny dávkován v jiné míře, s úctou a pokorou vůči jeho příjemcům,“ uzavřela Dubail.