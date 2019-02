Proti stavbě papírny bojuje radnice a místní, i tak získala klíčové razítko

Šumperský úřad dostal spis na starost loni na podzim poté, co právníci krajského úřadu označili stavební úřad v Zábřehu za podjatý. Podle nich má zábřežský starosta František John ve vztahu k tamnímu stavebnímu úřadu rozsáhlé pravomoci. A právě město je hlavním odpůrcem projektu.

Nynější vydání takzvaného Rozhodnutí o umístění stavby pro Wanemi potvrdil šéf šumperského stavebního úřadu Luděk Felkl.

„Firma Wanemi splnila vše, co bylo potřeba, a nebyly už žádné překážky, které by bránily vydání Rozhodnutí o umístění stavby,“ sdělil Felkl.

Po přesunu ze Zábřehu se pověřený úředník seznamoval se spisem dlouhé měsíce.

„Ta věc je velmi náročná. Samotné Rozhodnutí o umístění stavby má na 150 stran,“doplnil Felkl. Podle něj jde o klíčový dokument v celém administrativním procesu.

„Umísťuje stavbu na konkrétní území. Jeho vydání je nutnou podmínkou pro stavební povolení,“ upozornil.

Radnice před lety s projektem souhlasila, po volbách ale otočila

Wanemi chce od roku 2006 v zábřežské průmyslové zóně vybudovat za 6,5 miliardy papírnu na výrobu lepenkových kartonů ze sběrového papíru a energetický zdroj na spalování biomasy. Tehdejší zastupitelstvo s projektem souhlasilo a firmě také prodalo pozemky.

Jenže po dalších volbách přišlo nové vedení a zároveň se zvedla i vlna protestů obyvatel. Radnice poté zcela otočila. Wanemi se však svého plánu odmítla vzdát. Jednatel Wanemi Aleš Žák připomněl, že o územní rozhodnutí firma žádá už od roku 2009.

„Když to mám charakterizovat, tak se dlouhé roky snažíme prosadit něco, co je zákonné, ale je nám v tom obstrukcemi města bráněno. Územní rozhodnutí je dokladem toho, že vše, co plánujeme, je v souladu se stavebním zákonem. Je to první krok, ale nesmírně důležitý, řekl bych, že je přímo klíčový,“ uvedl Žák.

Podle něj mohlo být územní rozhodnutí mnohem dřív, nebýt přesunu do Šumperka.

„Roky městu podjatost nevadila, ale když se územní řízení nevyvíjelo směrem, který si představovala radnice, najednou město upozorňovalo na podjatost. Nebylo to nic jiného než hra o čas,“ míní jednatel Wanemi.

Miliony za pozemek leží už osm let bez využití na zvláštním účtu

Zábřežský starosta účelovost jednání města v kauze Wanemi odmítá. „My jsme nikdy nic nezdržovali. Stavební řízení bylo opakovaně přerušováno, ale nikoli vinou města, ale proto, že bylo potřeba materiály doplňovat a aktualizovat,“ oponuje starosta.

John sdělil, že se město proti územnímu rozhodnutí odvolá. „S projektem nesouhlasí ani zastupitelstvo, ani veřejnost. Proto se dál budeme bránit všemi legálními cestami a jednou z nich je odvolání proti územnímu rozhodnutí,“ potvrdil.

Odvolání bude řešit Krajský úřad Olomouckého kraje. „Buď odvolání zamítne a vše může pokračovat směrem ke stavebnímu povolení. Může se taky stát, že rozhodnutí zruší a vrátí k opětovnému projednání,“ nastínil Felkl.

Město zatím stále blokuje pozemky, které firmě v minulosti samo prodalo. Radnice totiž tvrdí, že kupní smlouva je neplatná, a starosta při tom odkazuje i na referendum, které se konalo před několika lety. V něm se většina obyvatel z obav ze zhoršení životního prostředí vyslovila proti papírně.

Firma zaplatila už v roce 2010 za pozemky přes 11 milionů. Peníze však stále leží bez využití na zvláštním účtu města.