Udělal pro nás strašně moc, brání místní starostu odsouzeného za podvod

„Starostou se stal poprvé v 27 letech. Pro obec udělal neskutečně moc, nevěřím tomu, že něco ukradl. Vápenná se změnila za tu spoustu let, co je ve funkci, k lepšímu, to vidí každý. Pamatuji si dobu, kdy tu ještě nefungovaly služby a starosta se svým zástupcem v zimě vzali do rukou odhrnovače a do noci odklízeli sníh,“ vzpomíná například žena, jež se představí jen jako Marie.

Leoš Hannig se podle rozsudku soudu dopustil dotačního podvodu a poškodil finanční zájmy Evropské unie. Případ se týká využití dotace, s jejíž pomocí obec financovala rekonstrukci Latzelovy vily. Ta je po nedávné obnově jednou z nejvýstavnějších budov ve Vápenné. Obec nicméně nedokázala dodržet podmínky dotace a zajistit v budově požadované působení sociální služby.

Problém vznikl v souvislosti se dvěma propojenými dotačními projekty. V rámci prvního, investičního, se měla vila za deset milionů korun rekonstruovat a stát se centrem sociálních služeb. Druhý projekt ji zase měl oživit ve prospěch sociálně vyloučených lidí.

Jenže právě místní jménem Marie je přesvědčená, že to, co se stalo, bylo přeci jen ve prospěch obce.

„Za starostou stojíme. Neumím si představit, že by ho zavřeli. To by musela jít do vězení spousta slušných lidí,“ říká.

„Školu nám závidí široko daleko “

Manželé Haukovi přicházejí na autobus, aby si vyjeli na Pomezí a odtud pěšky sešli do lázní. Dvojici seniorů vysoký trest pro Hanniga překvapil.

„Nechápu to. Známe ho od dětství, a jak se choval tehdy, tak se chová teď. Pro nás seniory dělá strašně moc. Máme pěkné místo pro setkávání, starosta stojí za řadou povedených akcí,“ shrnují manželé.

Ani Josef Jezdinský nevěří tomu, že by se Hannig dopustil podvodu, jak je mu kladeno za vinu.

„Něco se může udělat špatně, co není přesně v souladu s pravidly, ale to se zkrátka stane. Při tom kvantu práce, které starosta pro obec udělal, by bylo divné, kdyby nikdy nepochybil. Nevěřím ale tomu, že by se jakkoliv obohatil,“ míní.

Maminka jedné ze školaček zdejší základky je též na Hannigově straně. „Co udělal pro školství v obci, je neskutečné. Školu nám závidí široko daleko. V Latzelově vile mají děti prostor na kroužky, na vyblbnutí. Jestli v něčem pochybil, tak jen ve prospěch obce a nemůže to být na takový drakonický trest,“ myslí si.

Naopak jiná mladá obyvatelka prohlížející si obecní vývěsku vidí odsouzení Hanniga jako správné.

„Mezi lidmi se tady říká, že si nakradl miliony. Nikdo mu ale nic nedokázal. Tak teď to má spočítané,“ říká žena, která chtěla stejně jako oslovená maminka zůstat v anonymitě.