Farmář z Hustopečí nad Bečvou choval skot v otřesných podmínkách. Jde k soudu

Na otřesné podmínky chovu přišli policisté a inspektoři Státní veterinární správy loni v únoru. Objevili celkem 22 kusů turu, 26 ovcí a koz, šest prasat a drůbež.

„Všude byly velké nánosy trusu a bahna bez podestýlky, tudíž si zvířata nemohla lehnout na suchý povrch,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. V bahně inspektoři našli i uhynulé tele.



Případ si převzala policie, státní zástupce z Přerova Ivo Krobot nyní k Okresnímu soudu v Přerově podal obžalobu z týrání zvířat.

„Byl podána obžaloba na jednu fyzickou osobu pro skutek kvalifikovaný jako přečin týrání zvířat, neboť obviněný měl týrat zvíře zvlášť trýznivým způsobem, a měl tak týranému zvířeti způsobit smrt,“ uvedl Krobot.

Obžaloba byla podaná ve druhém, přísnějším odstavci, farmáři tak hrozí až tři roky vězení nebo zákaz činnosti. Zatím není jasné, zda soud případ rozhodne trestním příkazem nebo nařídí hlavní jednání.



Podle mluvčího Státní veterinární správy Vorlíčka byla velká část chovaných zvířat podvyživená.

„Byla zakrslá, nahrbená, dále jim v oblastech krku, hýždí a břicha chyběla srst, kdy následkem nánosů bahna došlo k vypadávání či vytrhávání srsti i s těmito nánosy a objevení rozsáhlých lysin,“ popsal.



Zvířata byla unavená a usínala ve stoje

Výběh našli kontroloři totálně zdevastovaný a rozšlapaný. „Jakýkoliv pohyb zvířat v tomto prostředí byl velmi namáhavý a komplikovaný. Zvířata se bořila místy až po břicho ve směsi bahna a výkalů,“ řekl.



Většina zvířat byla proto unavená, usínala ve stoje, případně se opírala o stěny stáje, aby si nemusela lehnout.

„Chovatel měl k dispozici jako krmivo pouze senáž na pár dní a žádné seno. K dispozici bylo na místě přibližně 100 kilogramů slámy, ta se ale v kotcích pro skot vůbec nenacházela,“ doplnil Vorlíček.

Dva měsíce po kontrole odebral Státní zemědělský intervenční fond Farmě Kozí Hrádek z Hustopečí nad Bečvou ocenění Klasa a Regionální potravina, což je prakticky nejprestižnější státní ocenění potravin, které může získat pouze omezený počet produktů z daného kraje.

Důvodem bylo podle fondu porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Petr Graca z této farmy tehdy sdělil, že kontrola a její protokol ze strany státních veterinářů je vylhaná a podvodná, věc podle něho není dořešená a bude se bránit soudně.



Zvířata sice byla špinavá, ale jenom kvůli tomu, že byla venku v době, kdy nebyl sníh.

„Jde o pomstu Státní veterinární správy. My jsme předtím poukázali na to, že se dělají podvody v odběru krve u koz,“ řekl Graca. Státní veterinární správa to odmítla.