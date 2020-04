Farma přišla za týrání zvířat o ocenění. Jde o lži z pomsty, tvrdí farmář

Kontrola se na statku u Hustopečí nad Bečvou konala v únoru na základě oznámení od policie, která v předchozích dnech řešila krávu uvízlou v bahně ve výběhu. Samotné kontroly se kromě veterinárních inspektorů také účastnili zástupci policie a města Hranice.

Na místě panoval podle kontrolorů velmi tristní stav celého hospodářství, za katastrofální označili především podmínky chovu dobytka.

„Ve stáji byly všude velké nánosy trusu a bahna, bez podestýlky, tudíž si zvířata nemohla lehnout na suchý povrch. Dále bylo při kontrole nalezeno ve výběhu uhynulé tele, které se nacházelo v bahně. Tělo telete bylo zajištěno kriminální policií a odvezeno na pitvu do Státního veterinárního ústavu Olomouc,“ sdělili veterináři.

Povrch výběhu pro skot byl podle nich zcela zdevastován a rozšlapán a jakýkoliv pohyb zvířat v tomto prostředí byl velmi namáhavý a komplikovaný.

„Zvířata se bořila místy až po břicho ve směsi bahna a výkalů. Většina chovaných zvířat byla unavená, ve stoje usínala, případně se opírala o stěny stáje, aby si nemusela lehnout,“ popsali kontroloři s tím, že zvířata byla zakrslá, nahrbená, a v oblasti krku, hýždí a břicha jim chyběla srst, neboť následkem nánosů bahna došlo k vypadávání či vytrhnutí srsti s nánosy.

„Chovatel měl k dispozici jako krmivo pro skot v místě hospodářství pouze senáž na pár dní a žádné seno. K dispozici bylo na místě přibližně 100 kilogramů slámy, která se v kotcích pro skot nenacházela vůbec,“ nastínili dále veterináři, kteří kvůli podezření z týrání zvířat dali podnět policii.

Farmář: Mstí se mi za nahlášené obcházení kontrol

Petr Graca z farmy téměř všechny popsané prohřešky odmítá. Zvířata sice podle něj byla špinavá, ale jenom kvůli tomu, že byla venku v době, kdy nebyl sníh.

„Jde o pomstu Státní veterinární správy (SVS). My jsme předtím poukázali na to, že se dělají podvody v odběru krve u koz,“ řekl Graca s odkazem na to, že farma dříve koupila stádo 43 koz a nechala jim udělat testy.

„Tak jsme zjistili, že jsou pozitivní, a oklikou nám vzkázal tehdejší úřadující vedoucí SVS, aby zmizely z okresu nebo i z kraje, protože by byla vyhlášena karanténa,“ řekl.

Bývalý majitel si je pak vzal podle něj zpátky a podklady farma poskytla veterinářům, kteří ale vše smetli ze stolu a záležitost neřešili.

Veterinární správa obvinění odmítla

Současně nařkl krajskou veterinární správu z toho, že ví o údajné praxi, při níž se při kontrole koz na jiné choroby místo testů jednotlivých zvířat zabije kozel a jeho krev je poslána místo krve ostatních zvířat.

„Tolik zkumavek podle toho, kolik koz máte na hospodářství,“ řekl s tím, že na tuto praxi upozornil krajské veterináře a následně začaly problémy včetně poslední veterinární kontroly. O popsaných praktikách přitom podle něj ví i ředitel krajské veterinární správy.

Státní veterinární správa se proti Gracovým výrokům ohradila. „SVS trvá na výsledku kontroly tak, jak jej zveřejnila. Jejím cílem bylo zabezpečit dodržování pravidel pro dobrou životní pohodu zvířat, jejich zdraví a bezpečnost potravin. V žádném případě nebylo záměrem inspektorů dozorovaného úmyslně poškodit,“ uvedl zástupce tiskového mluvčího Petr Majer.

„S případem nesouvisející osobní útok na ředitele krajské veterinární správy nebudeme komentovat,“ dodal.

