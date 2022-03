Část taxislužeb zavedla kvůli růstu cen palivové příplatky, první krachují

„Museli jsme k tomu také přistoupit, udělali jsme to formou příplatku k jízdě. Kdybychom museli zdražovat, znamenalo by to zase x tisíc korun navíc. Tachometr musíte přeplombovat, přesazbovat, opět zaplombovat a za vše se platí. U nás by tak změna tarifu znamenala 20 až 25 tisíc korun,“ nastínil například jednatel Atlant Taxi Olomouc Bohdan Paděra.

„Zavedli jsme proto takzvaný palivový příplatek, jde o deset korun na jízdu. Oproti minulému měsíci tady platíme o 18 až 20 korun za litr nafty více. Až se cena nafty vrátí zpět, příplatek zrušíme,“ dodal.

Pro taxislužby jsou podle něj současné ceny paliv zdrcující. „To navýšení je obrovské, víme už o jedné taxislužbě, která zkrachovala a v pátek to zavřela, ostatní také zdražují. Poznali jsme to i na zákaznících, jezdí méně lidí,“ doplnil Paděra.

Podobná situace je třeba také v Šumperku, i tam majitelé taxislužeb museli ceny zvýšit.

„V neděli jsem naftu tankovala za 49,90 korun. Museli jsme zdražit. Jezdili jsme za 27 korun za kilometr, nyní jezdíme za třicet. Při cestách po městě jsme museli cenu zvednou o deset korun, jezdili jsme za 70, nyní je to za 80,“ shrnula majitelka Speed taxi Šumperk Jaroslava Masná.

Zákazníci mají podle ní pochopení. „Jsou lidé, kteří říkají, že už naši službu využívat nemohou, ale i tak jezdí dál, bez nás se často neobejdou. Bohužel, dotýká se to všech. Až nafta půjde dolů, půjdeme s cenou také dolů,“ plánuje Masná.

Šéf taxislužby: Velké problémy teprve přijdou

Podobné je to i v sousedním Jeseníku. „Museli jsme zdražit v průměru o osm korun. Litr nafty tady stojí 51,50. Všude říkají, jak je nafta v Praze drahá, ale nejdráž je snad tady, je to rozdíl až o čtyři koruny,“ přiblížil majitel jesenické taxislužby Zdeněk Utíkal.

Cenu podle svých slov zvyšoval průběžně, a to podle stále zvyšujících se cen pohonných hmot.

„Každý ví, že se zdražuje, zákazníků tudíž zatím neubylo. Ale až se zdraží vše ostatní, tak hromada podnikatelů tady podle mě padne,“ doplnil Utíkal.

Paliva v Česku se dostala na rekordní úroveň po vpádu ruské armády na Ukrajinu koncem února. Průměrná cena za litr nafty se pohybovala kolem 50 korun, cena benzinu se vyšplhala přes 47 korun. Ceny však začaly již pozvolna klesat, benzin zlevňuje již třetím dnem.