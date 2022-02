Kvůli zdražování roste i cena školních obědů, mnozí rodiče už na ně nemají

Na zdražování potravin a energií reagují i školní jídelny v Olomouckém kraji. Obědy jsou od ledna dražší v porovnání s loňským rokem například pro děti a žáky, jimž vaří kuchyně při ZŠ a MŠ Holečkova v Olomouci.

„Zdražili jsme po třech letech o 10 až 15 procent,“ řekla vedoucí školní jídelny Pavla Hybenová. „Už ke konci prosince jsme museli osekávat jídelní lístek, aby vyšel spotřební koš, který musíme plnit. Museli jsme vynechat například saláty, kompoty, které standardně děti k obědu mívají. Už nevycházely peníze,“ dodala.

Školní jídelna Holečkova připravuje stravu i pro děti a žáky řady základních a mateřských škol nejen v Olomouci, ale také v Krčmani či Blatci. Jde o 1 100 jídel pro děti z mateřských škol a 1 200 jídel pro žáky základních škol.

Rodiče platí za celodenní stravu pro dítě v mateřské škole do šesti let věku oproti prosinci o čtyři koruny víc, tedy 46 korun, žákům na základní škole stoupla cena oběda o tři koruny a pohybuje se od 28 do 37 korun podle věku dítěte.

V průměru školní jídelny podražily o tři koruny, ale nevylučují



další navýšení.

Stejnou částku platí za stravu i rodiče dětí, pro něž vaří školní jídelna při Základní a Mateřské škole Řezníčkova v Olomouci. Jídelna od nového roku podražila o korunu na stravu pro děti v mateřských školách, o dvě koruny na oběd u dětí základních škol.

„Od 1. ledna došlo i u nás k navýšení cen, a to o 2 koruny. Vzhledem k dnešním cenám surovin si myslím, že nás čeká ještě další nárůst cen,“ řekl Petr Pospíšil, vedoucí školní jídelny Gymnázia Olomouc-Hejčín. „Momentální cena dotované stravy je 38 korun.“

Jídelna připravuje každý den asi 2 500 porcí. „Z toho kolem 900 porcí vydáváme na našem gymnáziu. V Olomouci spolupracujeme například i s Gymnáziem Čajkovského, Slovanským gymnáziem, Obchodní akademií nebo Střední průmyslovou školou strojnickou,“ dodal.

Od února musela přistoupit ke zdražení i Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk sídlící v Hanácké ulici. Obědy zde aktuálně stojí od 25 do 32 korun.

Další zdražování

Vedoucí oslovených školních jídelen nevylučují další zdražování. Mohlo by přijít s novým školním rokem.

„Ceny potravin jdou postupně nahoru. Budeme se snažit, abychom s penězi vyšli do konce školního roku. Pokud v tomto pololetí dojde ke skokovému navýšení cen potravin, nebo budou zdražovat postupně, budeme muset od září zdražit,“ upřesnila Hybenová.

„Situaci ohledně zdražování bedlivě sledujeme, zatím s penězi vycházíme a nemuseli jsme ceny obědů v poslední době zvyšovat. Nicméně pokud bude zdražování potravin pokračovat, předpokládám, že i my bychom museli od nového školního roku ke zdražení obědů přistoupit,“ řekla Anna Dobrovolná, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Demlova v Olomouci, jejíž jídelna vaří i pro ZŠ Hálkova a ZŠ Zeyerova v Olomouci. Obědy zde stojí od 29 do 38 korun.

Vyšší výdaje za obědy přidělávají starosti samoživitelům či rodičům s nižšími příjmy. Někteří si takový výdaj nemohou dovolit, a tak děti hlavní jídlo dne vynechávají.

„Nezdražují jen potraviny, ale i ostatní služby a zboží. Nízkopříjmovým skupinám obyvatel nezbývají po zaplacení nájmu a energií peníze na potraviny a obědy pro děti. Pokud školní obědy zdraží, pak lze předpokládat, že bude více rodičů, kteří si je nebudou moci dovolit,“ řekla MF DNES již dříve Dagmar Vogtová, koordinátorka projektu VašeVýživné.cz z Asociace neúplných rodin.

Dotace na obědy

Rodiče však mohou požádat o pomoc. „O této možnosti ale mnohdy nevědí. Je tam i spousta omezení, většinou na obědy zdarma dosáhne málokdo. Oběd do škol je vázán na dávky hmotné nouze,“ dodala Hybenová.

Dotační programy už několik let zajišťuje ministerstvo práce a sociálních věcí, jsou do něj zapojeny všechny kraje. Nárok na bezplatné stravování mají rodiny s dětmi od tří do patnácti let, jež minimálně tři měsíce pobírají dávky v hmotné nouzi. Zároveň ale musí být škola, kterou děti navštěvují, do projektu zapojena.

Na obědy pro potřebné děti směřují také dotace ministerstva školství. Peníze rozděluje mezi neziskové organizace, které poté rodinám pomáhají.

Pravidelné polední stravování se odráží i na prospěchu. Podle průzkumu pro Women for Women se dítě díky obědům se spolužáky lépe zapojí do kolektivu, zlepšuje se jeho docházka i známky.