Zdravotnice oknem zahlédla tonoucího a běžela pomoci, ostatní ho přehlíželi

Muž, který byl podle informací nemocnice opilý, si chtěl před dvěma týdny v rybníku Na Benátkách zřejmě opláchnout obličej, ztratil ale rovnováhu a do studené vody spadl. Naštěstí pro něj se nakonec dočkal pomoci.

„Cestou ven jsem si v hlavě akorát sesumírovala, jak postupovat, abych ho zachránila. A že se asi budu muset svléknout, protože v oblečení, které mám na sobě, se mi bude špatně plavat,“ popsala Kašparová.

Muže se jí vlastními silami nedařilo dostat na břeh a lidé nacházející se poblíž navzdory jejím prosbám nepomohli. Držela proto opilému muži hlavu nad hladinou, dokud na místo nedorazili strážníci.

„Rozhodli jsme se paní Kašparové za její odvážný čin poděkovat. Jsme na ni moc hrdí a nesmírně si vážíme toho, že máme v nemocnici takové zaměstnance, kteří se nebojí pro záchranu druhých nasadit vlastní život,“ podotkla náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese šumperské nemocnice Monika Žaitliková.

Po činu přišly i odsudky či posměšky

Když se informace o záchraně dostaly na veřejnost a sociální sítě, nedočkala se žena jen pochvalných reakcí. Někteří jí podle nemocnice vyčetli, že „zbytečně“ ohrozila vlastní život, navíc když je matkou dítěte.

Jejímu synovi také podle Šumperského deníku někdo napsal SMS zprávu s posměšnou otázkou, proč jeho máma běhá kolem rybníka ve spodním prádle.

Zachránkyně nicméně podle svých slov reakce internetového publika neřeší, více ji trápí neochota pomoci ze strany lidí na místě.

„Celou noc jsem přemýšlela nad tím, co by se asi stalo, kdyby se v takové situaci ocitlo například mé dítě. To by mu nikdo nepomohl? Myslím, že lidé by měli být všímavější, protože nikdy nevíme, kdy se dostaneme do situace, kdy i my budeme potřebovat pomoc neznámých kolemjdoucích,“ uzavřela Kašparová.