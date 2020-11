Nový bazén v Šumperku po měsíci zavřel virus, kvůli šetření byl vypuštěn

„Pro město je to velká rána. I vzhledem k tomu, že návštěvnost v prvních týdnech předčila očekávání. Navíc nyní při sychravém počasí je pro krytý bazén ideální čas, takže se dalo čekat, že návštěvnost ještě půjde nahoru,“ sdělil starosta Šumperka Tomáš Spurný.

Jen během září si přišlo do zrekonstruovaného šumperského Aquacentra zaplavat přes šest tisíc lidí.

„Rekordní návštěvnost jsme zaznamenali v sobotu 26. září, kdy přišlo 450 návštěvníků,“ sdělil šéf areálu Milan Jurčíček.

Podle něj se už měsíce před otevřením „vychytávaly“ jakékoli drobnosti, které by mohly způsobit problémy.

„Byli jsme tu od rána do noci. Teď je tady bohužel mrtvo,“ říká Jurčíček.

Kvůli vlhkosti by musela být zapnutá vzduchotechnika

Nejhorší pro něj bylo rozhodnutí vypustit hlavní pětadvacetimetrový bazén.

„Když vláda přikázala, že se kryté bazény musí zavřít, tak jsme ještě vyčkávali. Další opatření už znamenalo, že to bude na dlouho. Proto bylo lepší všechnu vodu vypustit,“ vysvětluje.

Nejen kvůli samotnému provozu bazénu. „Voda by stejně musela obíhat přes filtry a čistit se. To ještě není energeticky tak hrozné. Víc by vadilo, že z bazénu se odpařuje dost vody, která výrazně zvyšuje vlhkost v objektu. K tomu se v objektu ještě stále drží vlhkost ze stavebních úprav,“ popisuje.

„Pokud bychom bazén nevypustili, musela by prakticky nepřetržitě fungovat i vzduchotechnika, což už by bylo příliš nákladné. Teď stačí pustit vzduchotechniku dvakrát denně na několik desítek minut, aby se v objektu neobjevila plíseň,“ dodává.

Opětovné napuštění potrvá nejméně dva týdny

Vypuštění 550 kubíků vody pro areál představuje náklad kolem 50 tisíc korun. Stejnou částku bude muset zaplatit při obnovení provozu. Pokud vláda opatření uvolní, potřebuje to správa plovárny podle Jurčíčka vědět nejméně čtrnáct dnů předem.

„Jenom na samotné napuštění je potřeba přibližně deset dnů. Jeho rychlost je potřeba korigovat, aby to nevyvolalo nedostatek vody v síti. Napouštění musí být pozvolné také kvůli tlaku vody na boky bazénu, aby nedošlo k jeho poškození,“ vysvětluje Jurčíček.

Voda se také musí ohřát na provozní teplotu, kvůli dezinfekci je potřeba nadávkovat chlór a pustit ozonizaci a UV lampy. Teprve potom je možné obnovit provoz.

„Těch čtrnáct dnů je opravdu na hraně, aby se vše stihlo,“ poznamenal Jurčíček. Provozní náklady se podle něj za tak krátkou dobu provozu nedají přesně vyčíslit.

Původní areál začalo město stavět v 80. letech minulého století. Stavba se kvůli nedostatku peněz protahovala a krytý bazén byl otevřen až začátkem 90. let. Už v té době měl řadu nedostatků, které se odstraňovaly dílčími opravami. Kvůli havarijnímu stavu byl areál v roce 2017 uzavřen a o rok později město zahájilo celkovou rekonstrukci, při níž přibyly nové atrakce.