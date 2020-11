Prostějov kvůli koronaviru zrušil vánoční program i oblíbené kluziště

„Epidemiologická situace je taková, jaká je. Z úst epidemiologů zaznívají odhady, že zpřísněná hygienická opatření budou trvat nejspíše až do Vánoc. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že nebudeme riskovat plýtvání veřejnými financemi, a proto stavět kluziště a ani objednávat kulturní program letos nebudeme,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Vedení radnice se však prozatím nevzdává naděje, že by se v omezeném rozsahu mohl uskutečnit alespoň vánoční jarmark.

„Postavíme několik stánků a budeme věřit, že prodejcům vánočních ozdob, perníků, vonných svíček, výrobků z keramiky i kožešin anebo jiných ručně vyráběných věcí bude před svátky prodej umožněn,“ podotkla náměstkyně, která je na radnici zodpovědná za kulturu.

Prostějov prozatím počítá s tím, že děti z mateřských škol budou, tak jako každý rok, zdobit malé stromky na náměstí, i když jich letos bude méně, protože školáci jsou kvůli pandemii doma.

„Každopádně počítáme s rozsvícením vánočního stromu, ovšem bohužel bez doprovodného programu,“ doplnila Sokolová.

Prostějovská radnice kromě toho nevylučuje, že by mobilní kluziště mohlo v centru města přece jen fungovat, a to po Novém roce, pokud to ovšem okolnosti dovolí.

„Letošní doby adventní tak můžeme využít k tomu, co je vlastně její podstatou – ke ztišení a zklidnění. A k zamyšlení nad tím, zda se někdy nevěnujeme zbytečným rozmíškám a dokážeme se radovat i z maličkostí,“ nabádá pak primátor František Jura.