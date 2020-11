Krize oživila v Prostějově spor o miliony na propagaci a podporu sportu

Už téměř 37 milionů korun zaplatila od roku 2004 prostějovská radnice agentuře TK Plus sportovního bosse Miroslava Černoška za marketingové služby. Navíc další desítky milionů zdůvodněné propagací poslalo město v minulých letech i tamním vrcholovým sportovním klubům.

Podle opozice ovšem takto pořízená „reklama“ není užitečná a radnice by s ní měla skončit. Zvláště v současné situaci, kdy hospodaření města zasáhla krize spojená s epidemií koronaviru.

„V době koronavirových opatření a snížených příjmů musíme s penězi šetřit a není možné je vynakládat za pochybně provedené služby, které vlastně město vůbec nepotřebuje,“ říká opoziční zastupitel Martin Hájek z hnutí Na rovinu!.

Ten utracené peníze spočítal a minulý týden se na jednání městského zastupitelstva pokusil opozicí dlouhodobě kritizovaný systém změnit.

„Leckdy jde o naprosté banality typu vyvěšení znaku na stadionu. Pro politické vedení Prostějova je to způsob vyvádění veřejných peněz a obcházení pravidel pro dotování sportovních klubů. Oproti normálním dotacím se navíc nesleduje využití takto vynaložených peněz,“ podotkl předkladatel pozměňujícího návrhu, který ale zastupitelstvo neschválilo.

Pokud by se tak stalo, o marketingových smlouvách by nově rozhodovalo zastupitelstvo, nikoliv rada, a v době epidemie by radnice takové smlouvy vůbec neuzavírala. Kromě toho Hájek rovněž požadoval kontrolu již uzavřených smluv, konkrétně toho, jak jsou naplňovány.

Jinde podporují sport stejně, hájí „reklamu“ primátor

Primátor František Jura z hnutí ANO odmítl, že by se jednalo o obcházení pravidel.

„Na fotbal a hokej chodí lidé z daleka, a když je na dresu erb města, vnímají hrdost a podporu Prostějovu. Města, která nemají marketingové smlouvy, by se dala spočítat na prstech jedné ruky,“ vysvětloval.

„Podpora vrcholového sportu jednoznačně souvisí s podporou mládeže. Pokud máte vrcholový sport, máte střediska a sportovní centra mládeže. Je to jedna spojená nádoba,“ dodal.

Souhlasí nicméně s tím, že v krizi je potřeba šetřit. Vedení města proto podle něj přemýšlí, jak postupovat dál.

„V příštím roce nebude marketingová podpora rozhodně v takové výši jako letos. Umím si například představit, že smlouvy budou mít jen hokej a fotbal, kde je největší návštěvnost,“ řekl primátor.

Opozice ho v této souvislosti viní ze střetu zájmů, neboť byl ve fotbalovém klubu, který dostává od města dotace, dlouhé roky předsedou a dnes figuruje jako předseda stejnojmenného spolku. Ve fotbale měl navíc Jura dlouhé roky úzké vazby právě na Černoška, sportovní boss je jeho přítelem a firma TK Plus je dodnes vedená jako sponzor klubu.

Kritici: Není jasné, na koho marketing cílí a co je cílem

Opoziční zastupitel z hnutí Na rovinu! Aleš Matyášek také upozornil, že po vedení radnice už dlouho marně požaduje analýzu, kam chce město ve své propagaci vlastně směřovat.

„Nikde nevidím zájem o to, propagovat například Národní dům nebo zámek či věci, které můžeme z hlediska cestovního ruchu jako město nabídnout,“ argumentoval.

Další opoziční zastupitelé pak navrhovali úplné zastavení marketingu, a až přejde krize, nastartování věcné debaty o jeho směřování. Tedy zda chce Prostějov například lákat turisty, nové obyvatele, nebo zahraniční investory.

Stanovisko agentury TK Plus, která má s Prostějovem uzavřenou marketingovou smlouvu až do roku 2021, se MF DNES nepodařilo získat. Manažer Černošek je podle informací serveru Seznam Zprávy v nemocnici s koronavirem, mluvčí agentury na dotazy nereagoval a telefon nezvedal ani druhý jednatel Petr Chytil.

Marketingový penězovod zejména pro sportovní kluby kromě vedení radnice hájí i někteří opoziční zastupitelé.

„Nejsme jediné město, které tímto způsobem podporuje vrcholový sport. Kdybychom tu neměli vrcholové sportovce, neměli bychom ani mládežnické týmy. Význam je nejen propagační, ale i v tom, že mládež může sportovat,“ obhajoval zavedenou praxi lidovec Petr Kousal.

„Co se stane, když smlouvy neuzavřeme: skončí hokej a skončí i další sporty, které jsou na nich závislé,“ přidal se třeba i komunistický zastupitel Jaroslav Šlambor.