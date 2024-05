Kartu mi dal sám, odmítl muž obžalobu z loupeže. Útok na oběť hájil i rasismem

Koncem září si nyní devětadvacetiletý Tóth přisedl ve dvě ráno na tramvajové zastávce Tržnice k podnapilému mladému muži, který se tam zastavil cestou z oslavy. Podle obžaloby na něj pak zaútočil.

„Poškozeného měl fyzicky napadnout údery pěstí do obličeje a posléze, když se sesunul z lavičky na zem a nijak se nebránil, v útoku pokračovat a do horní poloviny těla opakovaně kopat či dupat,“ nastínila státní zástupkyně Michaela Šoková.

Následně Tóth podle ní oběť prohledal a ukradl jí peněženku s pěti sty korunami, svazek klíčů, kartičku pojištěnce a platební kartu, s níž se ještě téhož dne pokusil o neoprávněné platby. Konkrétně zamířil do kasina v obchodním centru Šantovka a poté na benzinku. Kartou se mu ale nikde zaplatit nepodařilo.

Napadený muž skončil s pohmožděným obličejem, zlomeným nosem, bolavým krkem a dvěma zlomenými žebry. „S ohledem na způsob útoku, vedeném zejména proti hlavě poškozeného, mohlo dojít ke vzniku mnohem závažnějších poranění,“ dodala žalobkyně.

„Chtěl mě napadnout, zaútočil jsem dřív“

Tóth u výslechu před soudem na začátku rozporoval, že by muže sám napadl nebo oloupil.

„Šel jsem pěšky domů z klubu Belmondo, kde jsem nechal telefon, peněženku i mikinu. Viděl jsem, že má v ruce telefon, proto jsem ho slušně požádal, jestli mi nemůže zavolat taxíka. Začal na mně vulgárně rasisticky řvát ‚Vypadni ty černá mr*ko, nevidíš, že si píšu se starou‘. Chtěl se postavit a napadnout mě. Zaútočil jsem dřív,“ řekl obžalovaný.

„Žádné věci jsem mu nevzal, vypadly mu z kapes. K čemu by mi byly klíče a čip z práce? Bil jsem ho slabě, mám 130 kilo, kdybych mu chtěl ublížit, dopadl by o dost hůře. Kreditní kartu mi dal do ruky sám, když jsem ho bil v amoku, proto to nebyla loupež. Dal mi prázdnou kartu na zaplacení taxi, ale chtěl se mne tím jen zbavit,“ vylíčil Tóth.

Soudci přiznal, že předtím pil během večera vodku a pivo, kouřil marihuanu a šňupnul si pervitin a kokain. A to i přesto, že užívá antidepresiva, jejichž dávky si navíc při úzkostech sám navyšoval.

Tóth rovněž u soudu podotkl, že opakovaně čelil rasismu, na což poukazoval i při čtení výpovědí svědků, kde se v některých pasážích objevovalo v téměř každé větě označení cikán.

„Tehdy to byl výsledek celodenního ponižování. Arogantní chování při pracovním pohovoru, v MHD, v taxi, v klubu. Přehlížel jsem to. Člověk na zastávce byla ale poslední kapka,“ hájil se.

Nejdřív napadl studenta u klubu, pak taxikáře

Vinu naopak přiznal u činu, který se odehrál o měsíc později. Koncem října před olomouckým Sklubem před půlnocí napadl studenta střední školy čekajícího se svou partou ve frontě u vstupu.

„Přišel za námi, ptal se, jestli máme problém. Po chvíli mu přepnulo a vykřikoval, že je král. Podal mi ruku, vzápětí se otočil a udeřil mě čelem. Zavolali jsme policii. Měl jsem pět stehů a týden jsem neviděl na oko,“ popsal u soudu napadený student.

Obžalovaný řekl, že ten den slavil narozeniny. „Užil jsem úplně všechno. Tvrdý alkohol, piva, marihuanu, kokain, extázi. Léky taky udělaly dobrou šlamastyku. Celá situace byla moje chyba, cítil jsem se, že mi to tam patří,“ vzpomněl.

Recidivista Patrik Tóth čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z loupeže a pokusu o další, výtržnictví či zneužití platební karty.

Během jediného večera a noci nešlo o jediné napadení. Po útoku na studenta Tóth odešel a jeho bratr mu následně objednal a zaplatil taxi na ubytovnu v Hodolanech, kde agresor bydlel. V autě však usnul a když se v cíli vzbudil, chtěl po řidiči, ať ho odveze zpět do centra.

Ten to odmítl, jelikož měl nasmlouvané další zákazníky. Vznikla roztržka, při níž podle spisu Tóth taxikáři mimo jiné řekl: „Ty jsi bílej, máš strach, já to cítím. Budeš dělat to, co já chci a já chci houbu. Ty mi navalíš houbu, i kdyby sis ji měl vytisknout!“

Soud žádal o mírný trest a šanci na nový život

Poté obžalovaný vytrhl muži klíčky a při tom ho udeřil do obličeje. Měl se také pokusit vzít mu telefon.

„Poškozený v obavě o svůj život a zdraví a eskalaci situace zmáčkl tísňové tlačítko, odpoutal se a z vozidla vyběhl ven, odkud následně ze svého mobilního telefonu věc oznámil na tísňovou linku 158,“ popsala státní zástupkyně. Tóth poté na řidiče zakřičel, že ho zabije, a následně šel spát. Později si pro něj přijela policie.

Obžalovaný už byl v minulosti několikrát odsouzen, například za krádež v herně, oloupení muže o šperky nebo pokus o těžké ublížení na zdraví. Kromě nynějšího soudu je v současné době rovněž trestně stíhán v Pardubicích.

„Většina lidí bere v potaz moji minulost. Tu jsem si odpykal. Je mi líto, že jsem situace neřešil mírněji. Kdo z vás na sebe ale nechá bezdůvodně řvát? Pokud nedostanu ústavní léčbu nebo alternativní trest, nemám vůbec šanci na nový život. Ve čtyřiceti budu začínat od začátku,“ apeloval na soud.

Protože se poště nepodařilo doručit předvolání dvěma svědkům, bude jednání pokračovat 3. července.