Muž vykročil zpoza autobusu, srazilo ho auto a nabouralo další dva vozy

14:08 , aktualizováno 14:08

Poškození tří vozidel způsobil na Šumpersku neopatrný chodec, který se před přecházením silnice nerozhlédl a vkročil před přijíždějící auto. To pak narazilo nejen do něj, ale i do dalších dvou vozů.