V Olomouci plánují sloučit filharmonii a divadlo, projekt čelí kritice

Spojení obou profesionálních scén má podle představitelů města ušetřit miliony. Odbory jsou ovšem proti.

Posvětit tento postup může už brzy zastupitelstvo. Zaměstnanci mají strach z doporučeného zhruba desetiprocentního snížení počtu lidí, na rozdíl od města nevěří ve zvýšení kulturní úrovně.

Zhodnocení plánu zadalo vedení Olomouce v červnu s termínem do konce roku, výsledek zveřejnila radnice nedávno.

„Analýza doporučuje postupovat dle varianty nazvané SOO, která by znamenala jeden právní subjekt a dva orchestry, které budou schopny zajistit dvě paralelní představení. Kulturní nabídka je v tomto modelu rozšířena, v případě rozvojové varianty výrazně,“ přiblížil náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák.

Radnice chce vyřešit dlouhodobě napjatou ekonomickou situaci. „Olomouc má nejvyšší výdaje na kulturu v rámci podobně velkých krajských měst. Jako jediné zřizuje a financuje třísouborové divadlo i profesionální filharmonii,“ uvedla společnost Economic Impact Art, která dokument zpracovala.

Mínus 32 pracovníků

Příspěvek z městské pokladny vychází v návrhu při vyrovnaném rozpočtu na 198 milionů korun. Letos byly výdaje pro divadlo a filharmonii dohromady 212 milionů. Návrh také počítá s propuštěním 32 uměleckých i administrativních pracovníků.

Zmíněná rozvojová varianta (označená SOO+) avizuje propuštění 26 lidí a snížení městského příspěvku na 201 milionů korun. Výrazně má narůst soběstačnost, počet představení, návštěvnost by měla stoupnout o třicet procent na zhruba 155 tisíc diváků ročně.

Odbory ale analýza nepřesvědčila. „Stále máme spoustu otázek a zdá se nám, že proces není přesně a dobře připraven a nastaven. Z našeho pohledu z analýzy žádná konkrétní doporučení nevyplývají,“ řekl mluvčí odborové organizace při MFO Jakub Látal.

Při postupné a citlivé transformaci lze podle zpracovatele očekávat snížení celkových nákladů zhruba po čtyřech letech od zahájení procesu sloučení, tedy přibližně v roce 2028. Nová instituce by měla vzniknout na začátku roku 2025.

Kritici sepsali i petici

Na proces má dohlížet manažer sloučení. „Samozřejmě nikdo zatím neví, kdo by to měl být, a hlavně takový manažer by si to potom mohl teoreticky udělat podle svého uvážení, což není šťastné. Analýza obsahuje redukci pracovních míst, je to kolem třiceti lidí, ale není v ní žádný klíč, jak se ti lidé budou vybírat. Jako naivní a nereálné se mi jeví, jestliže jsou aktuálně instituce oholené v nákladech na kost, s méně lidmi asi nebudeme dělat více věcí s většími výdělky,“ domnívá se Látal.

Kriticky se vyjádřil i ředitel filharmonie Jonáš Harman. V analýze mu chybí kvalitativní hledisko a upozorňuje také mimo jiné na v Česku dosud neuskutečněný model se dvěma orchestry.

„Vydáváme se směrem, kdy na Moravskou filharmonii pohlížíme pouze jako na číslo, na instituci, která má sto zaměstnanců, vloni v prvním pocovidovém roce ji jen na vlastních koncertech včetně festivalů navštívilo téměř 15 tisíc návštěvníků a toto číslo v roce 2023 roste, výrazně převyšuje další filharmonie v počtu hudebních nahrávek a tak dále,“ uvedl Harman.

Podle Moravského divadla analýza potvrdila, že jde o jedno z nejchudších třísouborových divadel v Česku. Jeho vedení věří, že výsledkem zasedání zastupitelstva 15. prosince bude shoda mezi uměleckou obcí, městskou koalicí a opozicí a Olomouckým krajem.

O výraznější roli hejtmanství se nyní diskutuje. „Doufáme, že výsledky dalších jednání budou v největší možné míře zohledňovat i sociální rozměr konečného rozhodnutí,“ sdělila mluvčí divadla Pavlína Dočkalová.

Chystaná fúze vyvolala nesouhlas v části kulturní obce. Vznikla například petice s více než tisíci podpisy a Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky také v Olomouci uspořádala v říjnu k problematice diskusi.

Náměstek Tichák připomněl, že ředitelé obou příspěvkových organizací radním potvrdili, že zachování současného stavu je dále neudržitelné.

„Už několik volebních období stáli ředitelé každoročně před obhajováním rozpočtu a samotné existence institucí. Nejistota, která z tohoto plynula i dovnitř zmíněných institucí, samozřejmě není žádoucí ani pro jejich zaměstnance, ani pro vedení města. Cílem celé debaty je také dát všem pracovníkům jasnou perspektivu a vyvést je z dlouhodobé nejistoty,“ řekl Tichák.