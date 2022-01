Jako by zmizel celý Lipník nad Bečvou, v kraji ubylo skoro 9 tisíc obyvatel

„Když si člověk uvědomí takový pokles počtu obyvatel, tak rozhodně nejde o příjemnou představu,“ komentoval nepříznivý vývoj starosta Lipníka Miloslav Přikryl.

Obyvatelstvo regionu stárne, vylidňování tvrdě postihuje Přerovsko a sever kraje. Mladí odcházejí za prací a vzděláním.

Podle Přikryla jde o trend, který pronásleduje všechny země v celé Evropě. „Mladí odcházejí do Prahy, Brna, do zahraničí,“ upozornil starosta. Samotné město Lipník ztratilo za deset let téměř 400 obyvatel.

Ještě mnohem hůř je na tom nejmenší okresní město regionu Jeseník. Směřuje do kategorie sídel s méně než deseti tisíci obyvatel. V současnosti už je pod jedenácti tisíci, což je o přibližně 4 400 méně než před třiceti lety.

„V posledních letech se nám už daří počet obyvatel stabilizovat, takže pokles už není tak výrazný,“ sdělila starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Vyplácejí porodné

Město podle starostky plánuje postavit desítky družstevních bytů a připravuje parcely pro rodinné domy. „Máme impulzy od řady lidí, kteří před časem odešli, že by se do Jeseníku chtěli vrátit. Jenom jim musíme vytvořit podmínky,“ řekla.

Jesenická radnice rovněž vyplácí porodné. Město se snaží zlepšovat podmínky vyžití ve volném čase. Loni otevřelo nový skatepark a multifunkční hřiště s ledovou plochou. „Věřím, že komplex opatření se brzy projeví pozitivně,“ doplnila Blišťanová.

Nový Malín zažívá boom

Naopak v Novém Malíně na Šumpersku šel počet obyvatel v posledních třiceti letech nezadržitelně nahoru. Zatímco v roce 1990 měla obec 2 012 obyvatel, nyní už je to přibližně 3 700, což je nárůst o víc než 83 procent.

„Je to zásluha mého předchůdce ve funkci, dlouholetého starosty Josefa Mináře,“ vyzdvihl současný starosta Nového Malína Marek Štencl.

„V době, kdy byl největší hlad po pozemcích, dokázal zajistit prostory, obec je v režii vlastní firmy vybavila sítěmi, takže Malín rychle rostl. Teď už je to především o stabilizaci, protože takový růst nemohl pokračovat věčně,“ přiblížil Štencl.

Obec má také díky mladým přistěhovalcům nadprůměrnou porodnost. Díky tomu má plnou školu, musela zřídit dvě mateřinky.

Z okresů Olomouckého kraje za posledních deset let největší „díru“ v populaci hlásí okres Jeseník. Pokles počtu obyvatel tam sice není absolutně nejvyšší, ale úbytek o 3 386 lidí představuje propad o více než osm procent, což je nejvíc v regionu.

Odchody nezastavila ani výstavba bytů

„V řadě obcí je snaha podpořit porodnost, leckde vyrostly i obecní byty, ale trend v odchodech především mladých vzdělaných lidí je neúprosný,“ shrnul předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka Lubomír Žmolík, který je zároveň starostou Lipové-lázní na Jesenicku.

„Postavili jsme desítky bytů, na velikost naší obce je 120 obecních bytů vysoce nadprůměrné číslo. Přesto i my jsme zaznamenali úbytek počtu obyvatel, byť to bylo za deset let jenom o dvě stovky,“ shrnul Žmolík.

Absolutně nejvíc obyvatel ztratil okres Přerov, který hlásí propad za deset let zhruba o pět tisíc, okres Šumperk o více než čtyři tisíce. V obou okresech je propad pod čtyřmi procenty.

Propadu se nevyhnul ani vysoce průmyslový okres Prostějov, i když tam ubylo jen necelých 1 700 obyvatel, což představuje pokles o 1,5 procenta.

Polepšil si jen olomoucký okres, který je na pracovní nabídky nejbohatší. Od roku 2010 tam přibylo přes 3 tisíce lidí, v procentech činí přírůstek 1,4 procenta.

Olomoucký kraj má málo cizinců

Mezi kraji České republiky je podle Jiřího Frelicha z olomoucké pobočky statistického úřadu řada odlišností. Olomoucký kraj například vyniká nízkým zastoupením cizinců.

„Podle výsledků Sčítání 2021 zde mělo cizí státní občanství pouze 1,7 procenta obyvatel, což je nejméně mezi všemi kraji,“ upozornil Frelich. Přesto za deset let vzrostl počet cizinců v regionu o více než 4 tisíce.

Sčítání podle Frelicha potvrdilo dlouhodobý trend stárnutí populace. „V Olomouckém kraji žilo téměř 133 tisíc obyvatel ve věku 65 a více let. Je to o třetinu víc než před deseti lety. Podíl seniorů tvořil 21,4 procenta populace Olomouckého kraje, což je třetí nejvyšší podíl mezi všemi kraji,“ sdělil Frelich.

Do statistik promluvila také pandemie koronaviru. Celkem už na covid v regionu k 17. lednu tohoto roku zemřelo 2 022 lidí.

Pozitivním trendem je růst vzdělanosti. Zatímco v roce 2011 bydlelo v kraji 61 tisíc vysokoškoláků, o 10 let později se jejich počet zvýšil na necelých 82 tisíc.