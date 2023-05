Znovu Z očí do očí. Primátor bude odpovídat lidem na dotazy v galerii

Po téměř čtyřech letech se do Přerova vrací setkání politiků města s občany mimo budovu magistrátu. Primátor a jeho náměstci budou 12. června k dispozici dotazům, podnětům či výtkám lidí v galerii na Horním náměstí. Setkávání s politiky nazvané Z očí do očí se tak vrací do veřejného prostoru.